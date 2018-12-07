Gerçekleştirilen 3 Parti Meclisi toplantısında 8'i büyükşehir, 20'si il belediyesi olmak üzere toplam 464 adayını belirleyen CHP'de gözler liderler zirvesine çevrildi. CHP ile İYİ Parti kurmaylarının arasındaki görüşmelerin en geç pazartesi günü tamamlanacağı, hemen ardından da genel başkanların bir araya geleceği belirtiliyor.

Liderlerin gerçekleştireceği görüşme sonrası büyükşehir adayları da netleşecek. Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının aralık ayı sonunda açıklanması bekleniyor. İstanbul'da en olası aday, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. CHP kaynakları, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de aday gösterilebileceğini söylüyor. İzmir'de ise liste daha uzun. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve Selin Sayek Böke'den birinin tercih edileceği kaydedildi.

FAVORİ YAVAŞ, PLASE YILDIRIM

Belki de en çok merak edilen il Ankara. Sürecin başından bu yana en güçlü aday Mansur Yavaş. Habertürk'e konuşan Yavaş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini, ancak henüz resmi bir dönüşün yapılmadığını söyledi. Parti kaynakları ise, Kılıçdaroğlu'nun, Akşener ile yapacağı görüşme sonrası Mansur Yavaş'a randevu vereceğini kaydetti. Ankara'da, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından olan Cengiz Topel Yıldırım'ın ismi de ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelen ve bir saat süren görüşmede planlarını, projelerini anlatan Yıldırım'ın, olumlu bir izlenimle görüşmeden ayrıldığı kaydedildi.

LİDERLER ZİRVESİ BEKLENİYOR

Kurmayların detayları tamamlamasının hemen ardından gerçekleşmesi beklenen Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesi ile işbirliği süreci de tamamlanacak. Antalya, Adana, Manisa, Bursa gibi kritik illerde hangi partinin adayının destekleneceği de netleşecek. Balıkesir ve Mersin'de ayrı aday gösteren CHP ile İYİ Parti'nin, özellikle Antalya konusunda da fikir ayrılığı yaşadığı, ancak bunun liderlerin yapacağı görüşmede aşılmasının beklendiği kaydedildi. Kaynaklar, Antalya ve Adana'da CHP, Manisa ve Bursa'da ise İYİ Parti adayının desteklenmesinin muhtemel olduğunu vurguluyor.

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