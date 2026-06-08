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        Haberler Gündem 3. Sayfa CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten, Filyos Çayı'nda akıntıya kapıldı | Son dakika haberleri

        CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten, Filyos Çayı'nda akıntıya kapıldı

        Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 03:38 Güncelleme:
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        CHP'li il başkan yardımcısı, akıntıya kapıldı

        Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleri mevkisinde mola verdi.

        FİLYOS ÇAYI'NA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILDI

        AA'nın haberine göre; araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.

        Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, Erten'in bulunması için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

        *Haberin fotoğrafları AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Karabük
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