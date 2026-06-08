CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten, Filyos Çayı'nda akıntıya kapıldı
Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı
Giriş: 08 Haziran 2026 - 03:38 Güncelleme:
Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleri mevkisinde mola verdi.
FİLYOS ÇAYI'NA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILDI
AA'nın haberine göre; araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.
Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, Erten'in bulunması için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.
*Haberin fotoğrafları AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
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