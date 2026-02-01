Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        CHP'li Emre: Konteyner kentlerde yaşam kalıcı bir belirsizliğe evrildi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Hala konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren, temiz suya erişimde sorun yaşayan, sağlıkta, eğitim hizmetine ulaşmakta sorun yaşayan 271 bin yurttaşımız var. Konteyner kentlerdeki yaşam bir geçici barınma şekli olmaktan çıktı ve kalıcı bir belirsizliğe evrildi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 20:41 Güncelleme: 01.02.2026 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li Emre: Konteyner kentlerde yaşam kalıcı bir belirsizliğe evrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.

        CHP'li Emre, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 3'üncü yılına ilişkin, "Deprem bir doğa olayı; ancak iyi yönetilen ülkeler bu tip doğa olaylarına hazırlanır, önlemler alır. Bizden daha şiddetli depremlerin yaşandığı ülkeler var. İmar aflarıyla bilimi dışlarsanız, rantı öncelerseniz, koordinasyonsuz olursanız, büyük yaralar yaşarsınız. Deprem bölgesinde ilk etapta 72 saat boyunca neredeyse hiç ya da çok az yardımın geldiğinin altını çizelim.

        Maalesef insanların bir kısmı soğukta enkazın altında donarak hayatını kaybetti. O zamanki gazete manşetlerine her biri birbirinden kopya etmiş gibi 'Asrın felaketi' manşetini atmışlardı. Şimdi de 'Asrın inşası' diyerek, yapılmayanı yapmış gibi anlatıyorlar. Halbuki 3 yıl geçti. Ne demişti Tayyip Bey; 'Bana 1 yıl süre verin, bütün evleri yapacağım' demişti. Biz 3'üncü yıldayız hala konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren, temiz suya erişimde sorun yaşayan, sağlıkta eğitim hizmetine ulaşmakta sorun yaşayan 271 bin yurttaşımız var. Konteyner kentlerdeki yaşam bir geçici barınma şekli olmaktan çıktı ve kalıcı bir belirsizliğe evrildi.

        Kışın soğuk, yazın fırın. Çocuklar aynı odada uyuyor, aynı odada ders çalışıyor, hastalanıyor, aileler aynı odada hem yas tutuyor hem de hayatta kalmaya çalışıyor. Sayın Genel Başkanımızın da Hatay'da bizzat yerinde tespit ettiği gibi dronlarla bakınca evler bitmiş gibi görünüyordu ama aşağı inince branda, arkası inşaat, içinin bitmediğini, önünün makyajlandığını görüyoruz. Orada bir görüntü yönetimi var ama 271 bin yurttaşımız da hala konteyner kentlerde" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da çevre felaketi...Binlerce ton kimyasal doğaya karıştı

        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kirazlıyayla'da maden atık barajının çökmesi üzerine bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özel, yaşanan çevre felaketiyle ilgili "Gereği fazlasıyla yapılacak" mesajı verdi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme