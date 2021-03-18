CHP'li Engin Özkoç,

AA

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ülkenin temel sorunlarının çözüm adresi olarak TBMM'yi gösterdiğini belirten Özkoç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise varlığını kabul ettiği Kürt sorununun muhatabı olarak Abdullah Öcalan ve Kandil'i gördüğünü" iddia etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çözüm sürecinde, terör örgütünün elebaşı Öcalan'ın isteği üzerine Kandil'e heyet gönderdiğini; PKK'lı teröristlerin silah yığınağı yapmasına ve hendek kazmasına aylarca göz yumduğunu" öne süren Özkoç, Öcalan ve terör örgütünün, Kürt sorununun tek muhatabı olarak kalmak istediklerini, HDP'nin kapatılmasına yönelik davanın bu amaca hizmet ettiğini savundu.

Engin Özkoç, "Abdullah Öcalan ve PKK, 'Kürt sorununun tek muhatabı biziz, başka muhatap istemiyoruz' dedikleri için mi HDP'nin kapatılmasıyla ilgili gerekli uyarıyı yapıp yargıyı harekete geçirdiniz? Bunu kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan, ortağı olan MHP ve Devlet Bahçeli'nin açıklaması gerekiyor." diye konuştu.

Özkoç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatap gördüklerini ortaya koyan videoları tespit ettiklerini, bundan sonraki süreçte PKK ve Öcalan'a verdiği destekleri açıklamaya devam edeceklerini" söyledi.

- "Varlığını AKP'ye armağan mı edecek?"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin kurultayında yaptığı konuşmaya ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli bir karar vermek zorunda. Bahçeli, 'Bu adamdan kesinlikle Cumhurbaşkanı olmaz, çünkü bunlar PKK ile el ele yürüyorlar' dediği Erdoğan ile ortaklığını sürdürüyor. Bugünkü kongrede de Erdoğan'a verdiği desteği sürdürdü. Ancak Andımız ve HDP ile ilgili açıklamaları kafa karıştırıyor. Sayın Bahçeli, 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' denilen Andımız'dan yana mı, yoksa kendisi ve MHP'nin varlığını AKP'ye armağan mı edecek, bunun kararını vermek zorundadır."