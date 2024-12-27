CHP'li Karaca'dan Cübbeli Ahmet'e suç duyurusu

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Karaca, "Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine saldıranlar, o temellerin altında kalmaya mahkumdur" dedi.

Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Mahmut Ünlü’nün "Biz şeriatçıyız, ne işimiz var bu düzenle, bu rejimle" şeklindeki ifadelerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine ve temel niteliklerine açık bir saldırı niteliği taşıdığını belirtti. Biçer Karaca, bu söylemlerin toplumsal kutuplaşmayı derinleştirme riski taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini ve anayasal düzenini hedef alan hiçbir söylem, hukuk devleti ilkemizle bağdaşmaz. Bu ifadeler, yalnızca Anayasamızın 2. ve 174. maddelerine aykırılık teşkil etmekle kalmayıp, vatandaşlarımız arasında kin ve düşmanlığı körükleme potansiyeline sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik ve hukuk devleti nitelikleriyle tüm vatandaşlarına eşit ve özgür bir yaşam alanı sunmaktadır."

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca (Fotoğraf: AA)

Biçer Karaca, Ahmet Mahmut Ünlü’nün geçmişte de benzer açıklamalar yaptığını hatırlatarak, bu ifadelerin tesadüfi olmadığını ve sistematik bir ideolojik tutumu yansıttığını ifade etti:

"Aynı şahsın daha önce de laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan açıklamaları, bu söylemlerin bireysel bir fikir beyanı olmadığını, anayasal düzenimize yönelik sistematik bir saldırı olduğunu gösteriyor. Bu durum, laiklik gibi demokratik bir hukuk devleti olmanın temel taşına açık bir meydan okumadır."