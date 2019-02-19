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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, " İYİ Parti'nin Genel Başkanı İstanbul'da 2 kez altı oka oy basacak. Ben de hiç erinmeden, yüksünmeden İYİ Parti'ye oy vereceğim. Bu yüzden hepinizi bu ittifaka büyük bir coşku, büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, şehir tiyatrosunda düzenlenen, partisinin Kayseri belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kayseri'de böyle bir toplantı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
CHP'nin bir ittifak içerisinde olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:
"CHP bazı bölgelerde seçime giriyor, bazılarında girmiyor. İYİ Parti bazı bölgelerde seçime giriyor, bazı bölgelerde girmiyor ama biz el sıkıştık anlaştık. Herkese söylüyorum. Sandık başına vardığımızda, ilçede CHP varsa CHP, İYİ Parti varsa İYİ Parti. Büyükşehirde İYİ Parti olduğuna göre, İYİ Parti logosuna baktığımızda bu seçimde o logo bizim için altı ok hükmündedir. Aynı yaklaşımın, Sayın Genel Başkanım deyince bana kızan, 'Ablan ne zaman genel başkan oldu' diyen İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener için de geçerli olduğunu bilin. Üsküdar'da oy kullanacak, Üsküdar CHP'de, Büyükşehir CHP'de. İYİ Parti'nin Genel Başkanı İstanbul'da 2 kez altı oka oy basacak. Ben de hiç erinmeden, yüksünmeden İYİ Parti'ye oy vereceğim. Bu yüzden hepinizi bu ittifaka büyük bir coşku, büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya davet ediyorum."
Özel, sosyal medyadaki "oylar çalınacak, oylar korunamayacak" şeklindeki iddiaların seçmeni sandıktan uzak tutmak için yapılan bir proje olduğunu ileri sürdü.
Sandık görevlilerine çağrıda bulunan Özel, "Eğer sandık görevlisi günü geldiğinde görev yerine zamanında giderse gözünü dört açarsa herhangi bir hile olmadan sayımı tamamlattırıp ıslak imzayı sana getirirse problem yok. O yüzden Facebook'tan, Twitter'dan okuduğuna, birinin öyle böyle anlattığına bakma, oyunu kullan, kullandır." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından CHP'nin Kayseri'deki belediye başkan adayları tanıtıldı.
CHP, ilçelerden Melikgazi'de Sema Karaoğlu, Hacılar'da Gülay Talaslı, Pınarbaşı'nda Deniz Yağan, Sarıoğlan'da Mehmet Bayraklı, Sarız'da Ömer Faruk Eroğlu, Akkışla'da Mustafa Güner, Tomarza'da Osman Koç ve Bünyan'da Mustafa Navruz'u belediye başkanı adayı gösterdi.
Programa, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve çok sayıda CHP'li katıldı.
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