Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'li Yücel: Cumhuriyet Halk Partisi, milletin partisidir | Son dakika haberleri

        CHP'li Yücel: Cumhuriyet Halk Partisi, milletin partisidir

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye'de çok partili yaşamın yolunu açan Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse kapatamaz, kimse buna cüret edemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, milletin partisidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 18:18 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li Yücel: Cumhuriyet Halk Partisi, milletin partisidir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin, "Bu belgenin adı iddianame; ama aslında bu belge, demokratik hayata kasteden kötücül bir siyaset anlayışının vücuda getirdiği bir yargı muhtırasıdır. Bu belgenin adı iddianame ama aslında iftiraname. Sayfa sayısının çok olmasının iddiaları kuvvetlendirdiğini sanıyorlar. Tam da bu nedenle, iddianame ortaya çıkmadan önce yandaş basında 'tuğla gibi iddianame' benzetmelerini gördük ve 'binlerce sayfalık iddianame' yazılarını okuduk. Oysa biz bu filmi Ergenekon- Balyoz sürecindeki binlerce sayfalık iddianamelerde de gördük. Amaç 'suçlu' algısı yaratmak ve iddianameleri okunamaz hale getirmekti. Ama Ergenekon da çöktü, Balyoz da. Hiç şüphesiz, bu iddianame de çökecek" dedi.

        "CHP GÜCÜNÜ MİLLETİMİZDEN ALIR"

        Yücel, "Hani büyük şair Nazım Hikmet 'Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu' demiş ya. İşte AKP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi korkusu da hiçbir korkuya benzemiyor. Öyle korkuyorlar ki sözde bir yolsuzluk iddianamesine parti kapatma talebi ekliyorlar. İktidarlarının devamlılığını, bu ülkenin birinci partisini kapatmakta buluyorlar. Eski bir siyasi, AKP yargı kolları başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Cumhuriyet Halk Partisi’ni kapatmak konusunda göreve davet etmiş. Sadece bu bile iddianamenin dayanağının hukuki değil, siyasi olduğunun göstergesidir. Sonuca giden her yolu mübah sayan AKP'nin yargısı, bu büyük hukuksuzluğu, bu ülkenin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni kapattırmak, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu da Silivri zindanında tutmak için yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye'de çok partili yaşamın yolunu açan CHP'yi kimse kapatamaz, kimse buna cüret edemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, milletin partisidir. Gücünü ve meşruiyetini milletimizden alır" açıklamasında bulundu.

        "ŞEHİT AİLELERİ TÜRK MİLLETİNE EMANETTİR"

        Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerden 3'ü için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine değinen Yücel, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, şehit annesi ve İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkanına 'Hadsizlik yapma' diyerek parmak salladığı iddia edildi. Bu iddianın ortaya atılmasının ardından bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı ya da Yaşar Güler tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanlama yapılmadı. Buradan açıkça ifade edelim; aziz şehitlerimiz Türk milletinin toprak altındaki ulu kökleri, gazilerimiz ise yaşayan anıtlarıdır. Şehit aileleri ve gazilerimiz, Türk milletine emanettir" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?