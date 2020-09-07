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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam önerisi için, "Gündem değiştirme amaçlı, her sıkıştıklarında ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, halkın asıl gündeminin idam değil, yaşadığı ağır ekonomik sorunlar ve işsizlik olduğunu belirtti. Bazı MYK üyeleri de idamla ilgili herhangi bir düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilemeyeceği görüşünü savundu.

9 EYLÜL ETKİNLİKLERİNE PANDEMİ AYARI

Toplantıda, CHP'nin 97. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de Anka'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel'de yapılması planlanan ve 23 Nisan ödül töreni ile bazı gösterilerin de pandemi nedeniyle dijital ortamda yapılması kararlaştırıldı.