CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısına konuştu. Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkelerden birisiyiz şu anda. Oy verdiniz yetmedi. Kanun çıkması lazım, kanun çıktı, yetmedi. Tek başımıza Meclis'te yöneteceğiz dedi, 17 yıldır tek başına yönetiyor, yetmedi. Anayasa değişikliği gerekiyor dedi, anayasa değişikliği yaptı, yetmedi. Bana yetki verin tek adam olayım. Vallahi, faiz de inecek enflasyon da inecek, dolar da inecek, avro da inecek diye söz verdi, o da yetmedi. Şimdi kalkmış kimi suçluyor? Esnafı suçluyor, marketi suçluyor, çiftçiyi suçluyor, tüccarı suçluyor, sanayiciyi suçluyor, neden fiyatlar böyle yüksek diye" dedi.



"MUTFAKTA ENFLASYON YÜZDE YÜZÜN ÜSTÜNDE!



Kılıçdaroğlu enflasyona yönelik görüşlerine şöyle devam etti: "Mutfakta yangın var derken neyi kastediyoruz? Bunu kastediyoruz. Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Yüzde 26. Soğandaki artış ne kadar? Yüzde 231. Asgari ücret yüzde 26, mutfaktaki enflasyon yüzde yüzün üstünde ise oturup herkesin düşünmesi lazım"





