AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afetzedelerin tüm zararlarının, devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirterek, bu konuda kanun tekliflerinin bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, 30 Ekim İzmir Depremi Proje Alanı Mağdurları Platformu üyeleriyle, Baro Kafe'nin bahçesinde bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından bazı ek vergilerin çıkartıldığını ve bunlardan bazılarının halen uygulandığını anımsattı.

Bu vergilerin nereye harcandığını sorduklarında, "Bunun hesabını size mi vereceğiz?" dendiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Bütün depremzede kardeşlerimize seslenmek isterim, hakkınızı arayın. Hakkınızı aradığınız sürece biz yanınızda olacağız." dedi.

İzmir'deki depremin ardından zarar gören evlerin yeniden inşası sırasında, metrekare ve kat sayılarının düşürülmesi gibi birtakım sorunların yaşandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Zaten zar zor bir ev sahibi olmuşuz, deprem oldu, ev yıkıldı... Sosyal devletin, bana yardımcı olması lazım. Gelip bana bir kağıt imzalatıyorlar, diyorlar ki 'Evini yapacağız ama seni borçlandıracağız'. İyi de ben bu emekli aylığıyla o kadar parayı nasıl ödeyeceğim, ya da asgari ücretle geçiniyorum, bunu nasıl ödeyeceğim? Normalde sosyal devletin, bir kişi afetzede ise onun karşılaştığı bütün zararı, hiçbir karşılık beklemeden karşılaması gerekiyor. Bunu açık ve net ifade edeyim. Bu konuda İzmir milletvekillerinin kanun teklifleri var, parlamentoda bekliyor teklifler. Meclis açıldığında, o kanun teklifleri görüşüldüğünde sizlere haber verecekler. Sizler de orada gerçekleri göreceksiniz. Kimler afetzeden yana, kimler karşı oylamada bunu göreceksiniz."

KAT YÜKSEKLİĞİ TALEPLERİ

Kılıçdaroğlu, yıkılan evlerin tekrar yapılması sırasında kat yükseklikleri konusunda vatandaşların taleplerinin olduğunu da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Tunç (Soyer) Başkan, 'Eğer vatandaşımız bunu ödemiyorsa ve bu ödemeyi başka yollardan karşılamak gerekiyorsa ve bunun için kat yüksekliği gerekiyorsa gerekirse yapılacak' dediniz. 'Gerekirse' değil, 'Yapılacak' deyin. Burada bu yüksek binalar yapılıyor, değil mi? Diğerleri neden yapılmıyor? Engel çıkaracaklar... Bunlar engel çıkarırsa bütün İzmirliler onlara hesap sorar. Biz, yapacağız."

"KAT YÜKSEKLİĞİ VERECEKSİNİZ"

Son dönemde orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki vatandaşların benzer bir durum yaşadığını ancak belediyelerin vatandaşlara destek olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bunlara da kağıt imzalatmışlar, bunları da borç altına sokuyorlar. Biz dedik ki, 'Bunları karşılayacağız, belediye başkanları olarak'. Buradaki evlerin sayısı çok az. Dolayısıyla 11 büyükşehir belediye başkanımız bunların ek yükümlülüklerini karşılayabilir ama İzmir gibi çok daha fazla kapasiteyi içeren yeniden yapılanmanın maliyetini 11 büyükşehir belediye başkanının karşılaması mümkün değil. Ben, 'bunu karşılarız' deyip de yarın bunun gereğini yapmazsam size karşı mahcup olurum ve doğruyu söylememiş olurum. Kat yüksekliği vereceksiniz, gelecekler yapacaklar, maliyetleri karşılayacaklar. Kimsenin de cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. Olması gereken budur. Sosyal devlet de bunun gereğini yapacak."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hakların korunması için büyükşehir belediyesi olarak sonuna kadar depremzedelerin yanında olacaklarını vurguladı.

Toplantıya İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile CHP İzmir milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Toplantının ardından bir grup depremzede, yaşadıkları zorlukları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na aktardı.