CHP-İYİ Parti-IMF görüşmesi: Bu ilk görüşme değil. IMF heyeti ne zaman iktidarın davetiyle Türkiye'ye geliyorsa, muhalefet partileriyle de görüşüyorlar. Türkiye ile gözlemlerini anlatıyorlar. Gizli kapaklı bir görüşme değil. Daha önce ne zaman geldilerse görüşme yapıldı. Bunu üstü kapalı, gizli bir görüşme diye sunuyorlar. Bunun kamuoyuna yansıması iktidar ile IMF görüşmesinin üstünün kapatılmasına yönelik.

Akşener'in açıklamaları: Düşüncelerine katılıyoruz. Demokratik düzen lazım. Gelinen nokta tam tersi oldu. İşsizlik almış başını gidiyor, yargının siyasallaştığı bir Türkiye var ve tarafsız olan bir cumhurbaşkanından partili bir cumhurbaşkanlığına geldik. Vicdan sahibi olan, huzur isteyen herkes bundan rahatsız. Hiçbir yarar getirmedi. Dolayısıyla Türkiye bunu denedi, yaşadı, gördü ve bundan kurtulması lazım. Demokratik sisteme dönmesi lazım. Bu demek değil ki eski sisteme dönelim. Eski sistem darbe sistemiydi. Tüm dünyanın benimsediği, mahkemelerin bağımsız olduğu, kadın-erkek eşitliği olduğu, yargının bağımsız olduğu, düşünce özgürlüğünün olduğu bir Türkiye istiyoruz. Herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir Türkiye istiyoruz.

31 Mart seçimlerine ilişkin soruşturma: İstanbul seçimleri YSK tarafından siyasal baskının talepleri çerçevesinde yenilendi ve farkı gördük. Bu milletin bir vicdanı var. Geçmişte seçimlere müdahale edildi gibi şikayetlerinin tamamının doğru olmadığı ortaya çıktı.

İttifakta çatlak iddiaları: Seçimin birinci etabını tamamaldık. Yerel yönetimlerde Millet İttifakı önemli bir başarı elde etti. İkinci etap cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimidir. Biz buna yeni seçim olacackmış gibi çalışıyoruz. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin farklı görüşleri var ama ortak paydalarımız var. Bu ortak payda çerçevesinde hep birlikte hareket ederiz. Her partinin farklı görüşleri olabilir. Ama belli konularda birlikte hareket ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresi: Bir daha seçilemeyecek, milletin yakasından düşmesi lazım. 8 milyon işsiz var, mutfaklarda yangın var. Hangi yüzle oy isteyecek. Onun da dönemi kapanacak. Vatandaş onu da sorgulayacak. Harcanınan paraların hesabı veriliyor mu? Vatandaş vergisini ödeyecek, 'Onu söyleyemem' olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tartışması: Avukatlık, savcılık, hakimlik mesleği değerli mesleklerdir. Bunların etik kuralları vardır. bunlar yargı bağımsızlığı olan ülkelerde vardır. Bizde savcılar, hakimler belli bir olgunluğu belli bir süre gösteriyordu. Bugün geldiğmiz noktada yargıç bağımsız karar alamaz hale geldi. Çoğu zaman Erdoğan'ın avukatları kararları dillendiriyor. 'Yukarının talebi böyle' diye. Davalarına baktıkları kişilerden dolar bazında astronomik paralar alıyorlar. Bu davaların sonuçları ne oldu? FETÖ borsası vardı. İnsanların canını ve malını kurtarmaya yönelik bir borsa. Benim Fettah Tamince'yi dillendirmemin nedeni somut örnek olması. Fettah Tamince gibi çok örnek var. İki müfettif ve maliyeciyle inceleme yapılmalı. Ben bunları söylerken birilerinin isimleri somut olsun diye veriyorum. Böyle onlarca, yüzlerce örnek var. Çürüyen bir adalet sistemi ülkeye hayır getirmez. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Adaletin temeline dinamit koymuş vaziyetteler. Adalet üzerinden insanlarla hesaplaşılıyor. Bu mudur adalet? Nerede hukukun üstünlüğü, nerede fakülteler, nerede BARO'lar.

Demirtaş kararı: Yargının bağımsız olmadığını söylüyorum. 'Bunları bırakamayız' diyor. Sen misin hakim, kürsüde oturan mı hakim? Hakimde de vicdan kiraya verildiği için hapiste tutalım diyorlar. 'Türkiye'de adalet var' diyorlar, aklı, vicdanı olan kim inanır. Tahliye edilmesi gerekirken tutuklanıyor. Bu Türkiye'ye zarar veriyor. Keyfi bir yönetim olduğunu, adaletin bir kişinin iki dudağından çıkacağına bakıldığını gösteriyor.