CHP lideri Özel'den açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Boş dosyayı doldurmak için ilk önce gizli tanık, ağaç isimleri verdiler. Gizli tanıklar bir şeyler dedi ama AİHM ve AYM dedi ki somut delil olacak. İftira at kurtul mekanizması. Duydum, sanıyorum, galiba şeklinde ifade verdiler.

Öyle bir noktaya geldik ki bu çeteyle ilgili elimizdeki bütün bilgileri derledik ve 15 gün önce HSK'ya başvurduk. Ben bunları Meclis Başkanı'na anlattım. Geçen hafta İBB borsasının önemli bir boyutunu önce deşifre ettik. Biz deşifre edince hemen o eve gittiler. Birini arıyorlar, o evde aradıkları kişiyi bulamadılar, annesini götürdüler. Savcı demiş ki 'yakınlarından birini alın.'

İddia ediyorum ki, burayla çalışan müteahhitlerin önemli bir kısmını gözaltına alıyorlar, sonra itirafçı yapıyorlar. Doğru avukatın ona gitmesi, nasıl ifade vereceğini söylemesi, normal bir şey gibi gelmeye başladı kulağa değil mi? Savcı biliyor, eve gittiğinde o evde ne bulduğunu. Memleket hukuk devleti olsa, bu bilgilerin Yeni Şafak'a verilmesine de soruşturma açılması gerekiyor.