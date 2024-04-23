CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz. Ancak anayasa ile ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir ve her zaman liderler birbirleri ile konuşur" dedi.

"MÜZAKERELER ELBETTE OLUR"

Özel şunları kaydetti: "Meclis Başkanı da bize bir ziyarette bulunacağını söyledi. Ama anayasayı değiştirelim demesi için birisinin, değiştireceğiniz anayasayı sonra ne yapacaksınız. Uymak için değiştireceksiniz değil mi? Geçen sefer değiştirilen anayasaya niye uymuyorsunuz. Bir anayasa uymama için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştirecekseniz önce uyduğunuzu görmemiz lazım. İkimiz de gündemlerimizi konuşacağız. Müzakereler elbette olur liderler arasında. Ama bir şey uymamak için değiştirilmez. "