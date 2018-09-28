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CHP'nin Bolu kampı başladı

CHP'nin Bolu'daki kampı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de birçok sorun olduğunu söyleyerek, "Emin olun anlamakta zorlanıyorum, anlayamıyorum. İyi niyetlerle çözüm öneriyoruz ve ellerinin tersiyle itiyorlar" dedi

28.09.2018 - 11:50 | Güncelleme: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Bolu Abant Tabiat Parkı’nda 3 gün boyunca sürecek 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bu toplantının bir özelliği Enis Berberoğlu aramızda uzun süredir aramızda yoktu. Duygularını, düşüncelerini aktaracak. Ama sonuçta Enis beyin aramızda olması hepimiz için mutluluk verici bir olay. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim daha önce gazeteciler, milletvekilleri, yazarlar hapse girip çıktılarında onlara telefon ettiğimde şu cümleleri kullandım; kapalıdan yarı açık cezaevine geldiniz. Türkiye’yi bir anlamda yarı açık cezaevine döndürdüler. Enis Berberoğlu’nun taliye oldu ama hala hapishanelerin dolu olduğu bir Türkiye’den kimse adalet bekleyemez. Dolayısıyla adalet, hukuk ve hak arayan bütün yurttaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

“TÜRKİYE BUGÜN EKONOMİK KRİZİN GÖBEĞİNDE"

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin eğitimden tutun tarıma kadar çok sorunu olduğunu söyleyerek, “16 yıl önce Türkiye ciddi bir sorun yaşadı. Ekonomik kriz yaşadı. Türkiye bugün ekonomik krizin göbeğinde, 2001’e göre daha ağır krizle karşı karşıya. Bunu aşmak için çok iyi niyetlerle ülkesini seven, herkesin huzur içerisinde yaşamasını isteyen bir başkan olarak bu krizin aşılabileceğini el birliğiyle aşılabileceğini söyledik. 13 madde halinde sıraladığımız uygulamayı başlatın dedik ve Türkiye’nin krizden çıkabileceğini söyledik. Biz sanki 13 maddeyi hiç önermemişiz gibi bize yönelik ağır eleştiriler yapıldı. Bir akıl tutulması lazım. Emin olun anlamakta zorlanıyorum, anlayamıyorum. İyi niyetlerle çözüm öneriyoruz ve ellerinin tersiyle itiyorlar” diye konuştu.

"BU PROGRAMLA KRİZ AŞILMAZ"

Hükumetin yeni açıkladığı program ile ekonomik krizin aşılamayacağını ileri süren Kılıçdaroğlu, “Önümüze böyle bir program koymuşlar bu programla Türkiye düzelecekmiş. Bu programla Türkiye düzelmez. Akılcı bir program değil. Ama iki tane çarpıcı çelişkiyi değerli milletvekillerime sunuyorum. 1’incisi 11’inci sayfada diyor ki; kamu maliyetinin en büyük temelleri faiz giderlerinin azalması diyor. Peki hedef bu, faiz harcamalarını düşürmek. Gerçeği yine başka bir yerde aramıyoruz, aynı program 30’uncu sayfa ek tablo 2’de 2019-2020-2021’de ödenecek faizleri anlatıyorlar. 2019, 117 milyar dolar faiz ödeyeceğiz diyorlar, 2020 yılı için 148 milyar faiz, 2021’de ise 178 milyar faiz ödeyeceğiz diyorlar. Hani faiz azalacaktı, kendi içinde çelişen, kendi içinde tutarlı olmayan bir programla karşı karşıyayız. Peki neden bu programa yazıyorsun faiz azalacak diye” şeklinde konuştu.

 

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