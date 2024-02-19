CHP'nin Güngören ve Esenyurt belediye başkanı adayları değişti
CHP'den yapılan açıklamada İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarının sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildikleri yerlerine CHP Genel Başkanı Özel tarafından yeni isimler atandığı belirtildi
CHP'den gelen son dakika açıklamada "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer aday gösterildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi