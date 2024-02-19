CHP'nin Güngören ve Esenyurt belediye başkanı adayları değişti

CHP'den gelen son dakika açıklamada "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer aday gösterildi CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi