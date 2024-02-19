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        Haberler Gündem Politika CHP'nin Güngören ve Esenyurt belediye başkanı adayları değişti

        CHP'nin Güngören ve Esenyurt belediye başkanı adayları değişti

        CHP'den yapılan açıklamada İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarının sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildikleri yerlerine CHP Genel Başkanı Özel tarafından yeni isimler atandığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 19.02.2024 - 20:28
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        CHP'nin iki adayı değişti
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        CHP'den gelen son dakika açıklamada "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

        Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer aday gösterildi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi

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