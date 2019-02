Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu, Eyüpsultan Grand Haliç Toplantı Salonu'nda CHPİstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, , CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, İyi Parti İlçe Başkanı Adil Yıldırım, partinin il, ilçe örgütü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tanıtım toplantısında projelerini açıkladı.



İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN TÜM OYLARINA TALİBİZ



Eyüpsultan'ın maneviyatı ve konumuyla özel olduğunu söyleyerek Emel Bilenoğlu'na destek olmak için tanıtım toplantısına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "31 Mart'ta inşallah başarıyı elde edip, ondan sonra da Emel hanımının en başarılı belediye başkanı olmasını diliyorum. Biz İstanbul'un tüm oylarına talibiz. İçinde herkes, bütün siyasi partiler var. Ben en fazla 'inşallah kazanırsın' temennisini yürekten, hafiften dişlerini sıkarak söyleyen hemşerilerimin geçmişte iktidar partisine oy veren dostlarım olduğunu görüyorum. Çünkü En çok AK Parti'ye oy veren hemşerilerimizin gönüllerini kırdılar. İstanbul'u yönetirken hoşgörüden, güler yüzden, samimiyetten,alçak gönüllü tavırlardan asla ayrılmayacağız. Belediye başkanı vatandaşın arasında olacak. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin her şehrinde gülmeye başlayacağız" dedi.



"EYÜPSULTAN'I İSTANBUL'UN GÜLEN YÜZÜ YAPACAĞIZ"



CHP'nin bu ilçede aday gösterdiği ilk kadın olan Bilenoğlu aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde partisinin İstanbul'daki tek kadın adayı. 'Başkan Emel' tezahüratlarıyla konuşmasına başlayan Emel Bilenoğlu, "Neden bu yola çıktım?Çünkü pazarda çantalar dolmuyor. Anneler pazar dışında hiçbir sosyal alanda faaliyet gösteremiyor. Gençlerimiz spor,sanat yapacaklarına, bilimle alakadar olacaklarına maalesef yozlaşma ve uyuşturucunun batağına düşüyor. Yeşiller griye, kültür yozlaşmaya, tarih yok olmaya doğru gidiyor. Yani tüm renkler bir bir kirleniyor. İşte bu neden Eyüpsultan için benim bir emelim var. Eyüpsultan'da umudun ve sevginin ışığını birlikte yakacağız. Eyüpsultan'ı İstanbul'un gülen yüzü yapacağız" diye konuştu.



"BELEDİYEDE KADIN MÜDÜRLÜĞÜ AÇACAĞIZ"



Kadınların emeklerini var edebilecekleri merkezlerin sayısını artıracaklarını belirten Bilenoğlu, "Eyüpsultan'da kadın olmak ayrıcalıklı olacak. Sosyal alanda kadınların daha fazla yer alması için her alanda destek vereceğiz. Belediyede kadın sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılamak için kadınlara özel müdürlük kuracağız. Müdürlükte tüm personel kadınlardan oluşacak. Belediyede daha fazla kadın istihdam edeceğiz. Her mahalleye kreş açacağız. Bu bizim işimiz,biliyoruz. Belediye olmayan hizmet alanları yaratarak hem okuyan hem çalışan gençlere yarı zamanlı iş imkanları sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



"GIDA MERKEZLERİ OLUŞTURACAĞIZ"



Eyüpsultan halkına harika bir hayat imkanı sunacaklarını söyleyen Bilenoğlu, "Eyüpsultan'da gıda merkezleri açacağız. Bu projeyle Eyüpsultan halkı gıda ihtiyacını sağlıklı, kaliteli ve ucuz olarak karşılayacak. Bu merkezin ürün teminini Anadolu'nun bütün yörelerinden sağlayacağız. Burada yaşayan her insan kendi bölgesinde üretim yapmaya teşvik edilecek. İstihdam alanları oluşturacak üreticiye yerli tohum desteği sağlayacağız" dedi.



"KÖYLERDE ÇİÇEK YETİŞTİRECEĞİZ"



Köydeki vatandaşların refah düzeyini yükselteceklerini belirten Emel Bilenoğlu, "İlçedeki 7 köyümüzde yanlış politikalar sonucunda bitmek üzere olan hayvancık ve tarım alanlarını teşvikler ve iyi tarım uygulamalarıyla yeniden canlandıracağız. Her sene Hollanda her yıl Türkiye'den 45-50 milyon euro değerinde çiçek satın alıyor. Bizim 7 köyümüzde çiçek yetiştireceğiz. Çiçekleri önce ülkemize sonra da yurt dışına satarak köylümüzü daha refah bir hayata kavuşturacağız" diye konuştu.



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ



Eyüpsultan'a asla ihanet etmeyeceklerini aktaran Bilenoğlu, "Mülkiyet ve kentsel dönüşüm problemi Eyüpsultan'ın her mahallesinde ayrı ayrı var. Biz kentsel dönüşüm istemiyoruz, yerinde dönüşüm istiyoruz. Dönüşümle ilgili mahallelerin kültürel yapısı,tarihi dokusu,coğrafi verileri dikkate alınarak kimse mağdur edilmeden bu sorunları bir bir çözeceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.



İNANÇ TURZMİ



Eyüpsultan Cami'nin yanındaki hamamı açacaklarını dile getiren Bilenoğlu, "İlçemiz inanç turizmine çok müsait. Maalesef inanç turizmi ilçemizde yeteri kadar yapılmıyor. Eyüpsultan Cami en kutsal hazinelerimizden biridir, bu hazineye sahip çıkacağımıza ve inanç turizminde hak ettiği yere getireceğimize söz veriyoruz. Caminin yanındaki 12 senedir açılamayan hamamı biz açacağız. Haftada bir gün halk günü yaparak hamamı açacağız" dedi.



İSLAM ESERLERİ MÜZESİ



Emel Bilenoğlu, "Eyüpsultan hak ettiği şekilde tanıtılacak. Bu tarihi ilçeye yeni bir İslam eserleri müzesi kazandıracağız. Çünkü İstanbul'da böyle bir müze olacaksa o da Eyüpsultan'da olmalıdır. Bunun yanında kent müzesi açacağız. 3 bin adet tarihi eser burada sergilenecek" diye konuştu.



MEYDAN GELENEĞİNİ YENİDEN OLUŞTURACAĞIZ



Mahallelerin çoğunda toplanma alanı olmadığını söyleyen Bilenoğlu, "İlçemizin bütün mahallelerinde kültürümüzün bir parçası olan meydan geleceğini yeniden oluşturacağız. Bu mahallelerimizin kültürel ve sosyal alanları haline gelecek olan meydanlarımız insanların zor zamanlarda da toplanma alanı olacak" ifadelerini kullandı.



AMATÖR SPOR KULUPLERİNE DESTEK VERECEĞİZ



Eyüpsultan'dan sanatçı,sporcu ve bilim insanı çıkaracaklarını söyleyen Bilenoğlu, "Spor, kültür ve sanat ilçemiz genelinde faaliyet yürüten amatör spor kulüplerine destek vereceğiz. Hiçbir spor kulübünün sahasını elinden almayacağız. Söz veriyorum Epüpsultan sanatçı, sporcu ve bilim insan çıkaracağız" dedi.