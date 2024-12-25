CHP, TBMM Genel Kurulu'na katılmadı

TBMM Genel Kurulu, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

DHA'nın haberine göre CHP grubu, 2025 yılı asgari ücret zammına tepki göstermek amacıyla Genel Kurul çalışmalarına katılmadı.

Genel Kurulun açılışında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yeni asgari ücrete ilişkin, "Sosyal medyada var, daha önce atılan tweet'ler var. İşveren temsilcilerinin ilk telaffuz ettikleri rakamın bu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da onca tiyatroya rağmen gerçekte bu rakama yani işverenlerin layık gördüğü rakama saray iktidarı da boyun eğmiştir ve saray iktidarı ve onun başındaki Recep Tayyip Erdoğan işçilerimize ancak ve ancak bu rakamı reva görmüştür. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz, asla kabul etmiyoruz. Bu, yoksulluk rakamıdır, açlık rakamıdır, sefalet rakamıdır. Açlık sınırının 21 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 70 bin lirayı geçtiği bir ülkede asgari ücretin bu seviyesini asla kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz" dedi.