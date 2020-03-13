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Çin'in Wuhan Eyaleti'nde görülüp daha sonra tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak erken davranan Türkiye, havalimanları ve sınır kapılarında gerekli tedbirleri almıştı. Sağlık Bakanlığı Türkiye çapında Kovit-19 salgını ile ilgili önlemleri yaygınlaştırdı.

Geçtiğimiz Salı gecesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamıştı. Koca, virüsün yurt dışı geçmişi olan bir erkek vatandaş tarafından Türkiye’ye girdiğini belirtmişti. Sağlık Bakanlığı'nın vakit kaybetmeden gösterdiği refleks muhalefet partileri tarafından memnuniyet ve teşekkürle karşılandı.

AKŞENER: BU HAKKI SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TESLİM ETMEK LAZIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, corona virüs salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tutumunu beğendiğini söyleyerek, “En küçük bir şey oluyor. Çıkıyor, fotoğraf veriyor. Bu iyi bir şey. Bu hakkı teslim etmemiz lazım. Bu konuda enfeksiyon hastalıklarında uzman hocaları topladı, onlarla ilgili ekip kurdu. Bu iyi bir tutum, dolayısıyla bu hakkı Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek lazım” ifadelerini kullanmıştı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2020

BAKAN KOCA'DAN MERAL AKŞENER'E TEŞEKKÜR MESAJI GECİKMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akşener’in kendisi için sarf ettiği sözlerin videosunu paylaşarak, teşekkür etti. Bakan Koca, Akşener’e teşekkür mesajında, “Sayın Meral Akşener’e, Bilim Kurulumuz ve sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Koronavirüs gibi hayati bir konuda keşke her görüşten insan doğrulara “Doğru!” demeyi bilse, mücadelemizi hep birlikte verebilsek” ifadelerini kullandı.

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ana muhalefet partisi CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Ülkemiz korona virüsünün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini paylaştı.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ YAVUZ AĞIRALİOĞLU: FARKINDALIK YARATILDI

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da Sağlık Bakanlığı'na gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür eden bir başka siyasetçi oldu. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: Sağlık Bakanlığımızın oluşturduğu tedbirlerin bir farkındalık yaratarak milletimiz tarafından hassasiyetle takip edilmesi lazım. Biz İYİ Parti olarak elimizden geleni yaphacağız. Kulağımız Sağlık Bakanlığı'nda. El birliği ile bu zorlu dönemi anlatacağız.

— Eren Erdem (@erenerdemnet) March 12, 2020

CHP PM ÜYESİ EREN ERDEM: BİR MUHALİF OLARAK KUTLUYORUM

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem ise sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı mesajında şunları kaydetti: Okulların tatil edilmesi, doğru. Pilot hastanelerin seçimi, doğru. Bilim kurulunun oluşumu, doğru. Bazı etkinliklerin iptali, doğru. Kamu spotları ve bilgilendirmeler, doğru. Anlık bilgilendirmeler, doğru.

Bir muhalif olarak Sağlık Bakanlığını kutluyorum. Hiç fena değiller...

AK PARTİ KAMPI ERTELENDİ GÖZLER CHP KURULTAYI'NDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Sağlık Bakanlığı tarafından yurdun dört bir tarafında alınan koronavirüs önlemleri siyasi partileri de harekete geçirdi. AK Parti, 3-4-6 Nisan'da yapılması planlanan Kızılcahamam kampının koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelediğini duyurdu. CHP Parti Meclisi toplantısında koronavirüsle ilgili gelişmeler kapsamında, 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay süreci ele alındı. PM'de, kurultayla ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli kararları almak için de MYK'ye tam yetki verildi.

MHP BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI ERTELENDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

HDP NEVRUZ KUTLAMA ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP),koronavirüs tedbirleri nedeniyle kitlesel Nevruz kutlamalarını iptal ettiğini bildirdi. HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK),olağanüstü gündemle bir araya geldi.Toplantıda, dünya geneline yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görüldüğü belirtilerek, yurt dışından gelenlerin virüsü yayma riski nedeniyle kitlesel Nevruz etkinliklerinin iptal edilmesi kararı alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS BROŞÜRÜ

Sağlık Bakanlığı hazırladığı broşürde vatandaşlara A'dan Z'ye yeni tip koronavirüs (Kovit-19) hakkında bilgilendirme yaptı.