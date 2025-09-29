Christ Inao Oulai, ilk maçında göz doldurdu

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 5 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christ Inao Oula, ilk kez bordo-mavili formayı sırtına geçirdiği Fatih Karagümrük müsabakasında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

YÜKSEK PAS İSABETİ

Karadeniz ekibinin yeni transferi, Fatih Karagümrük müsabakası boyunca 61 kez topla buluştu. Yüksek pas yüzdesiyle oynayan genç oyuncu, 39 pas denemesinin 34'ünde isabet sağladı. Oulai, sahadaki dinamizmiyle de ön plana çıktı. Girdiği 16 ikili mücadelenin 12'sini kazanırken, hava toplarında da 3 denemenin 2'sinde başarılı oldu.

HÜCUMA KATKI

Hücum organizasyonlarında da etkili olan Fildişili futbolcu, 2'si uzun olmak üzere 2 kilit pas verdi. Ayrıca 1 orta denemesinde isabet sağlarken, rakiplerine karşı 5 çalım girişiminde 5'inde de başarılı oldu.

UMUT VEREN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor'un 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve büyük umutlarla transfer ettiği Christ Inao Oulai, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sergilediği mücadeleci oyun ve istatistikleriyle camiaya ilerisi için güven verdi.