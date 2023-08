Christina Aguilera'dan Antalya'da konser

Ses ve görsel sunumlarıyla birlikte şarkılarını seslendiren Christina Aguilera, 'Stripped' ve 'Dirrty' adlı parçalarıyla konserine başladı ve şarkıcıya sahnede 8 dansçıyla 3 vokalist eşlik etti.

"ÇOK MUTLUYUM"

'Genie in a Bottle', 'What a Girl Wants' şarkılarını da söyleyen Aguilera, sahnede "Uzun bir süreden bu yana kariyerimde beni destekleyen, takip eden sizlerle nihayet burada göz göze buluştuğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR HAYATIMIZ VAR" Aguilera, ayrıca , "Unutmayın; tek bir hayatımız var. Bu gece her bir anını doyasıya yaşayacağız. Sonuçta yarın ne olacağını bilemeyiz" diyerek, 'Feel This Moment'i dinleyicilerin beğenisine sundu.

Christina Aguilera, gecede, "Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Hayata sıkı sıkıya bağlanın. Sizi ayakta tutan şey hayallerinizdir" ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: AA