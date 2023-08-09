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        Haberler Müzik Christina Aguilera'dan Antalya'da konser - Magazin haberleri

        Christina Aguilera'dan Antalya'da konser

        7 Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:45
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        ABD'li şarkıcıdan Antalya'da konser
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        Ses ve görsel sunumlarıyla birlikte şarkılarını seslendiren Christina Aguilera, 'Stripped' ve 'Dirrty' adlı parçalarıyla konserine başladı ve şarkıcıya sahnede 8 dansçıyla 3 vokalist eşlik etti.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        'Genie in a Bottle', 'What a Girl Wants' şarkılarını da söyleyen Aguilera, sahnede "Uzun bir süreden bu yana kariyerimde beni destekleyen, takip eden sizlerle nihayet burada göz göze buluştuğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

        "TEK BİR HAYATIMIZ VAR"

        Aguilera, ayrıca , "Unutmayın; tek bir hayatımız var. Bu gece her bir anını doyasıya yaşayacağız. Sonuçta yarın ne olacağını bilemeyiz" diyerek, 'Feel This Moment'i dinleyicilerin beğenisine sundu.

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        Christina Aguilera, gecede, "Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Hayata sıkı sıkıya bağlanın. Sizi ayakta tutan şey hayallerinizdir" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA

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        #Christina Aguilera
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