Chunnam Dragons - Ulsan Horang-i düellosu

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Chunnam Dragons, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Ulsan Horang-i takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Chunnam Dragons 16 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Ulsan Horang-i 29 puanda ve 5. sırada. Chunnam Dragons son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ulsan Horang-i son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 461 kodlu maçı oynayanlar; Chunnam Dragons galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Ulsan Horang-i galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Chunnam Dragons önceki hafta Daegu mücadelesinde 1-4 yenildi.

Ulsan Horang-i ise Gwangju karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Chunnam Dragons, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Chunnam Dragons, kendi sahasında 10 gol attı, 20 gol yedi.

Ulsan Horang-i, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ulsan Horang-i 12 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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