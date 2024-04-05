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        Haberler Dünya CIA direktörü esir takasını görüşmek için Kahire'ye gidiyor

        CIA direktörü esir takasını görüşmek için Kahire'ye gidiyor

        ABD dış istihbarat servisi CIA'in direktörü Bill Burns, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmak ve esir takası konusunu ele almak amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:01
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        CIA direktörü Kahire'ye gidiyor
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        ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns'ün, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası konusunu ele almak üzere Kahire'ye giderek Katar, Mısır ve İsrailli üst düzey yetkililerle bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.

        ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin konuya ilişkin bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Burns'ün Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyaretinin bu hafta sonu gerçekleşmesi bekleniyor.

        Haberde, Burns'ün Kahire ziyaretinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile bir araya geleceği kaydedildi.

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        Müzakere edilen esir takası teklifinin Gazze'de "6 haftalık ateşkese" yol açabileceği belirtilirken, 700 Filistinliye karşılık kadın asker, kadınlar ve 50 yaşın üstündeki erkekler ile sağlık durumları kritik olanlar olmak üzere toplam 40 İsrailli esirin serbest bırakılabileceği tahminine yer verildi.

        Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, dün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, halkın ve direniş güçlerinin 'saldırıların tamamen durması, askerlerin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin geri dönmesi ya da gerçek bir esir takası' taleplerini reddediyor. Şu ana kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamadı bilakis tüm çabalarımıza rağmen yerinde saymaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

        Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

        İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

        İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

        Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

        İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.

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