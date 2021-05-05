Çiçek sektörü ihracatında

AA

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Anneler Günü ihracatında geçen yıla göre yüzde 100'lük artış yaşandığını, talebe yetişmekte zorlandıklarını bildirdi.

Anneler Günü'ne kısa süre kala çiçek sektöründe hummalı çalışma devam ediyor. Türkiye'de kesme çiçek üretiminde söz sahibi Antalya'da, seralarda üretilen çiçekler toplanıp depolarda paketleniyor, yurt içi ve yurt dışı pazar için hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen sektörde özellikle ihracat rakamlarında geçen yıllara göre önemli bir artış yaşanıyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl Anneler Günü sevkiyatlarının çok hareketli geçtiğini söyledi.

Anneler Günü'nün geçen yıl Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada kapanmanın yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yılmaz, hazirandan itibaren ise süs bitkileri alanında yapılan ihracatın yüz güldürmeye başladığını aktardı.

- 35 ülkedeki annelere 70 milyon dal çiçek

Kolombiya, Ekvador ve Kenya gibi süs bitkileri alanında önemli potansiyele sahip ülkelerden Avrupa'ya uçuş sayılarının salgın nedeniyle azaldığını, Avrupa'nın çiçek ihtiyacını Türkiye'den karşılamaya başladığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hazirandan bu yana yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Bu yıl Anneler Günü için kesme çiçek ihracatımız yüz güldürüyor. 70 milyon dal seviyelerinde bir ihracatımız var, geçen yılki rakamlara bakarsak 35 milyon seviyelerindeydi. Yüzde 100'ün üzerinde bir ihracat gerçekleşiyor. 7 milyon dolarlık bir gelirimiz var. 35 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Neredeyse sabahlara kadar çalışıyoruz, mal bulmakta zorlanıyoruz. Zaman zaman tırları bir gün, iki gün beklettiğimiz oluyor. İyi bir dönemden geçiyoruz."

En fazla Hollanda'ya çiçek sevkiyatı yapıldığını dile getiren Yılmaz, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna gibi ülkelerin de Türk çiçek sektörü açısından önemli pazarlar olduğunu kaydetti.

Yılmaz, ihracattaki pozitif durumun iç pazara henüz yansımadığını söyledi.

Anneler Günü'nün 9 Mayıs'ta kutlanacağını anımsatan Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece 8 ve 9 Mayıs'ta çiçekçilerin açılmasına izin verilmesinin hasadı gerçekleştirilen ürünlerin satışını zorlaştıracağını, sektörün buna göre bir düzenleme yapılmasını beklediğini ifade etti.