"ÇİFTÇİLER ELEKTRİK FATURALARINI HASAT SONUNDA ÖDEYEBİLECEK"

Bugün de yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacak.

Çifçilerimizin önceki dönemden kalan elektrik borçları için Ziraat Bankası vasıtasıyla kolaylık getiriyoruz. 5 yıl vade ve faizsiz geri ödeme imkanı ile çiftçilerimiz borçlarını kapatabilecek." açıklamalarında bulundu

Enerji şirketlerimizle önceki dönem borçların gecikme cezası uygulanmadan, ana paradan bir bölümünü indirilmesi mutabakata varıldı. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."