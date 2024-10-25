Çiftçilerin sıra kavgası kanlı bitti

Konya'da dün saat 13.00 sıralarında, Çumra ilçesindeki bir şeker fabrikasında husumetli olan iki çiftçi arasında kavga çıktı. Fabrikaya pancarlarını teslim etmeye gelen 24 yaşındaki Sedat T. ve 33 yaşındaki Onur Alp Köfe iddiaya göre, sıra nedeniyle tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat T., silahla Onur Alp Köfe'yi sağ kolu ile bacaklarından vurdu. Yaralanan Köfe, yere yığıldı.

Sedat T. bir süre başında bekledikten sonra silahını tekrar Köfe'ye doğrulttu. Bu sırada orada bulunan kişilerden biri, "Dur yapma" diyerek uyarıda bulundu. Uyarı sonrası Sedat T. ateş etmekten vazgeçip geriye doğru gitti.