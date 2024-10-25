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        Çiftçilerin sıra kavgası kanlı bitti

        Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan bir şeker fabrikasında pancar teslim etmeye gelen çiftçiler arasında sıra kavgası çıktı. 24 yaşındaki çiftçi Sedat T., husumetli olduğu 33 yaşındaki Onur Alp Köfe'yi, silahla kol ve bacaklarından vurdu. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:38
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        Çiftçilerin sıra kavgası kanlı bitti
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        Konya'da dün saat 13.00 sıralarında, Çumra ilçesindeki bir şeker fabrikasında husumetli olan iki çiftçi arasında kavga çıktı. Fabrikaya pancarlarını teslim etmeye gelen 24 yaşındaki Sedat T. ve 33 yaşındaki Onur Alp Köfe iddiaya göre, sıra nedeniyle tartışmaya başladı.

        DHA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat T., silahla Onur Alp Köfe'yi sağ kolu ile bacaklarından vurdu. Yaralanan Köfe, yere yığıldı.

        Sedat T. bir süre başında bekledikten sonra silahını tekrar Köfe'ye doğrulttu. Bu sırada orada bulunan kişilerden biri, "Dur yapma" diyerek uyarıda bulundu. Uyarı sonrası Sedat T. ateş etmekten vazgeçip geriye doğru gitti.

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        Olay anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Onur Alp Köfe, Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Sedat T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        #Konya
        #sıra kavgası
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