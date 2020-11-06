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Çiftçinin tarlasından çıktı... 1 milyar yıllık! - Haberler

Çiftçinin tarlasından çıktı... 1 milyar yıllık! 0:00 / 0:00

DHA

Almanya´nın Aşağı Saksonya bölgesinde bulunan Hüven beldesinde çiftçilik yapan 52 yaşındaki Franz Dörtelmann'ın dedesi 50 yıl önce tarlaya ekin ektiği sırada dev bir kaya keşfetti.

DHA'nın haberine göre namı dilden dile yayılan dev kayayla ilgili jeologlar inceleme için bölgeye geldi.

140 TON AĞIRLIĞINDA

Jeologlar, 5.80 metre uzunluğunda, 2.90 metre yüksekliğinde ve 4.50 metre genişliğinde olan dev kayadan örnek alarak parçayı incelemek üzere laboratuvara gönderdi.

Çıkan sonuç jeologları şaşkına çevirdi. Kayanın yaşının yaklaşık 1 milyar ve yaklaşık 140 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

1 MİLYAR YAŞINDAKİ KAYAYA İSİM VERECEKLER

Kayanın, 14 gün içinde yetkililer tarafından kaldırılarak Hüven köyüne anıt olarak konulacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Yardımcısı Alfons Kohne "Son dört hafta içinde, taşı görmeye yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi. Onu köye yerleştirmek istiyoruz" dedi.

Gelecek yıl dev granit kayaya isim verileceği belirtildi.