Çifte vahşet! Dehşet saçan koca polisi de yaraladı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da eşini ve kayınvalidesini öldüren koca, olaya müdahale eden polislerle de çatışmaya girdi. Bir özel harekat polisinin yaralandığı olayda koca gözaltına alındı.

Olay, geçen pazar günü Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi Akıncılar Sokak'ta yaşandı. Eşi Zeynep Turgut (25) ve kayınvalidesi Nedime Dinçer (56) ile aynı evde yaşayan Turgay Turgut (31), iddiaya göre eşinin telefonla attığı bazı mesajlardan ötürü kıskançlık krizine girdi. O sırada bayram ziyareti için eve gelen baldızı ve bacanağı, eşiyle tartışma yaşayan Turgay Turgut'u sakinleştirmek için araya girdi.

4 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Öfkeli koca sakinleşmeyince kayınvalidesi polisi arayarak damadını ihbar etti. Bir türlü sakinleşmeyen koca, balkona çıkarak elindeki silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Daha sonra eve girip dehşet saçan koca, eşini ve kayınvalidesini 4 yaşındaki kızının önünde öldürdü.

BALDIZI VE BACANAĞI İLE 1 POLİS YARALANDI

Baldızı ve bacanağını da yaralayan Turgut, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmadı ve özel harekat ekipleriyle çatışmaya girdi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Turgut, özel hareket polislerinin eve girmesiyle gözaltına alınırken yaşanan çatışmada bir özel harekat polisi de yaralandı. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından sağlık ekibi de içeriye girdi. Yaralı olan Ayşe Kıyak ve Umut Kıyak ise hastaneye götürüldü.

'ŞAHIS POLİSLERE ATEŞ ETTİ'

Olay sırasında sokakta bulunan Zafer Oyman, "Olay gecesi saat 02.00 sularında ben durağımıza geldim. Özel harekat polisleri de 02.00 sıralarında buradaydı. Özel harekat polisleri şahsı iki defa ikaz ettiler. Teslim ol diye, şahıs memur arkadaşlara ateş ederek karşılık verdi. Silahla ateş etti. Özel hareket polisleri de şahsı etkisiz hale getirdi. Sonra duyduğumuza göre ise 2 kişiyi katletmiş, 2 kişiyi de yaralamış. Bir tane de polisi yaralamış. Olayda görebildiğimiz oydu. Olay yeri güvenlik çemberi altındaydı bizi de bölgeye sokmadılar" diye konuştu.

Ekiplerin evde yaptığı aramalarda 2 tabanca bulundu. Gözaltına alınan Turgay Turgut ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.