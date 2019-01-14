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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdı, milyonlarca lirayla kaçtı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yaptıkları bir bir gözler önüne seriliyor. Çiftlik Bank soruşturmasında ise savcılık sona yaklaştı. Titizlikle yürütülen o soruşturmadan detaylar Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberinde.
Türkiye Mehmet Aydın'ı Çiftlik Bank CEO'su olarak tanıdı. 27 yaşındaki Mehmet Aydın 6 yıl öncesine kadar Bursa'da bir restoranda çalışıyordu. Sonra İstanbul'a yerleşti. Çiftlik Bank'ın temellerini de burada attı. Şimdi binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranıyor.
10'U TUTUKLU 35 ŞÜPHELİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Mehmet Aydın ve Çiftlik Bank'la ilgili soruşturmada sona yaklaştı. Soruşturmada 10'u tutuklu 35 şüpheli bulunuyor. Dosyada en son Çiftlik Bank'ın sosyal medya sorumlusu gözaltına alındı. En son tutuklanan isim ise yönetim kurulundaki Ahmet Furkan Ferman oldu. Firari CEO Mehmet Aydın, kırmızı bültenle arananlar arasında.
KIBRIS'TA DA ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASI
Soruşturma kapsamında önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Sistemde toplanan 4 milyon liranın Kıbrıs'ta bulunduğu öğrenildi. Kıbrıs'ın da bunun üzerine Çiftlik Bank soruşturması başlattığı tespit edildi. Suç ise; "suç gelirlerinin aklanması"
GÖZ BOYAMIŞLAR
Başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmada, Çiftlik Bank şirketlerine kayyım atanmıştı. O kayyımlar hazırladıkları raporları savcılığa sundu. Sistemin asıl amacının göz boyayarak dolandırıcılık yapmak olduğu gözler önüne serildi. Kayyımların hazırladığı rapora göre, çiftliklerin ederinden fazla fiyatlara satın alındığı, hayvanların ise özenilmeden, yaşlı olanların seçildiği belirlendi.
BREZİLYA-URUGUAY ARASINDA GİDİP GELİYOR
Firari Mehmet Aydın'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Savcılık, Aydın'ın Brezilya ve Uruguay arasında sürekli yer değiştirdiğini düşünüyor. Öte yandan Aydın'ın lüks içinde yaşadığı görüntülerin ise firarından önceki görüntüler olduğu değerlendiriliyor.
"ZEKİ VE OLDUKÇA SİNİRLİ"
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler verdikleri ifadelerde Aydın'ın portesini de gözler önüne serdi. Şüphelilerin ifadesine göre binlerce kişiyi dolandıran Aydın, zeki ve oldukça sinirli.
KAÇIRAMADIĞI PARALAR KORUNUYOR
Öte yandan Mehmet Aydın'ın hesabında bulunan ve kaçıramadığı 18 milyon 200 bin lira adliyenin banka hesabında korunuyor. İnegöl'deki çiftlikte bulunan 77 araca el konuldu. Aydın'ın 300 milyon lira parayla kaçtığı düşünülüyor. Soruşturmada şikayetçi olan 5 bini aşkın mağdur var.
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