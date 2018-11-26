Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki bölgesi polisi, bir aile yakınının, Takachiho kasabasındaki Yasuo lihoshi isimli çiftçiye ait çiftlik evindekilere telefonla ulaşamadığına ilişkin ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.

Söz konusu evde 3 erkek ve 3 kadın cesedi bulunduğunu belirten polis, teşhis ettiği 3 cansız bedenden birinin Iihoshi'nin eşine, birinin 7 yaşındaki torununa ve diğerinin bir tanıdıklarına ait olduğunu belirtti.

Bu arada cansız bedenlerin bazılarında bıçak kesikleri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, daha sonra evin 3 kilometre uzağındaki köprüden atlamış ya da düşmüş olan 1 erkeğe ait cansız beden bulunduğunu ve cesedin Iihoshi'nin oğluna ait olabileceğini bildirdi.

Cansız bedenlerin teşhisi için otopsi sürecinin devam ettiğini aktan polis, cinayet soruşturması başlattı.

Yetkililer, bölge sakinlerine dikkatli olmaları ve çocuklarını ders saati bittikten sonra okuldan kendileri almaları konusunda uyardı.

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