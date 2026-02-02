Günümüzde farklı bölgelerde de yapılmasına rağmen, çiğ börek denildiğinde ilk akla gelen yer Eskişehir olur. Bu yönüyle çiğ börek, kültürel kökeni Kırım Tatar mutfağına dayanan, Anadolu’da ise Eskişehir ile anılan yöresel bir lezzet olarak kabul edilir.

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Çiğ börek yapılışı, temel hamur işi bilgisine sahip olan kişiler için orta düzeyde bir zorluk içerir. Malzemeleri basittir ve erişimi kolaydır ancak hamurun çok ince açılması ve iç harcın doğru kıvamda hazırlanması dikkat ister. Kızartma aşamasında yağın ısısı doğru ayarlanmazsa istenen sonuç elde edilemez. Buna karşın adımlar öğrenildiğinde ve birkaç kez deneme yapıldığında çiğ börek ev ortamında rahatlıkla hazırlanabilir.

Çiğ Börek Malzemeleri

Hamur İçin

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

İç Harç İçin

300 gram orta yağlı kıyma

1 adet orta boy soğan

Yarım çay bardağı su

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak İçin

Bol sıvı yağ

Hamurun yumuşak ama ele yapışmayan, iç harcın ise akışkan kıvamda olması önemlidir. Un geniş bir yoğurma kabına alınır. Tuz eklenir ve karıştırılır. Ilık su azar azar ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur pürüzsüz hâle gelene kadar yoğurma işlemine devam edilir. Yoğrulan hamur üzeri örtülerek yaklaşık 20 dakika dinlendirilir. Dinlendirme, hamurun daha kolay açılmasını sağlar. Kıyma derin bir kaba alınır. Soğan rendelenir ya da çok ince doğranır ve kıymaya eklenir. Tuz ve karabiber ilave edilir. Son olarak su eklenir ve karışım homojen hâle gelene kadar karıştırılır. İç harç sulu olmalı, kaşıkla alındığında akışkan bir yapı göstermelidir. Bu özellik, çiğ böreğin içinin sulu kalmasını sağlar.

Dinlenen hamur bezelere ayrılır. Her beze unlanmış zeminde tabak inceliğinde açılır. Hamurun ne kadar ince açılırsa o kadar çıtır sonuç alınır. Açılan hamurun bir yarısına iç harçtan ince bir tabaka hâlinde yayılır. Kenarlarda boşluk bırakılır. Hamurun boş kalan yarısı iç harcın üzerine kapatılır. Kenarlar parmak uçlarıyla bastırılarak kapatılır. Fazla hamur varsa kesilerek düzgün yarım ay şekli verilir. Tüm bezeler aynı şekilde hazırlanır. Derin bir tavada bol yağ kızdırılır. Yağ yeterince kızgın olduğunda çiğ börekler dikkatlice yağa bırakılır. Orta ateşte, her iki yüzü de altın sarısı renk alana kadar kısa sürede kızartılır. Kızaran börekler kevgirle alınarak fazla yağının süzülmesi için kâğıt havlu üzerine yerleştirilir. Çiğ börek sıcak servis edilmelidir. Bekledikçe çıtırlığını kaybedebilir. İçi sulu ve dışı çıtır yapısıyla tek başına doyurucu olsa da yanında doğru eşlikçilerle daha dengeli bir öğün hâline gelir. En klasik tamamlayıcısı ayrandır; serin ve hafif içimi, kızartmanın yağlı hissini dengeler. Demli çay da özellikle sıcak servis edilen çiğ börekle uyum sağlar ve hamur tadını bastırmadan eşlik eder. Sofrada taze yeşilliklerden oluşan sade bir salata, ferahlatıcı bir karşılık sunar. Turşu çeşitleri, özellikle lahana veya salatalık turşusu, iştah açıcı bir denge kurar. Yoğurtlu mezeler küçük porsiyonlarda sunulduğunda kızartmanın ağırlığını azaltır. Bu eşlikçilerle birlikte çiğ börek, hem pratik hem de uyumlu bir sofra bütünlüğü oluşturur.