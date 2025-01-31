Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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