Cihan Kolivar gözaltına alındı 0:00 / 0:00

DHA / HABERTURK.COM

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, dün yaptığı tepki çeken açıklamalarının ardından gözaltına alındı.

Kolivar, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel konuşuyorum. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadeleriyle tepki toplamıştı.

Bu sözlere karşılık, programın moderatörü Afşin Yurdakul, düzeltme istese de Kolivar açıklamalarını sürdürmüştü.

Programdaki diyalog şöyle gelişmişti;

Cihan Kolivar: Siz ekmeği temel gıda maddesi sayıyorsunuz ki ben öyle saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.

Afşin Yurdakul: Cihan bey şimdi bu biraz, affedersiniz bir saniye. Ekmeği herkes masasına koyuyor.

Cihan Kolivar: Hanımefendi bilimsel bir şey konuşuyorum ben. Ezberden konuşmuyorum. Türkiye'de ekmeğin kişi başı tüketimi 210 kilo, İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.

Afşin Yurdakul: Ya Allah aşkına ne alakası var. Ben yayına devam etmek istiyorum çünkü söz burada üretici sendikası başkanısınız. Sendika başkanı olarak da ekmeğin maliyeti ne olmuş, zamlarla, enerji fiyatı.. Affınızı rica edeceğim çerçeveyi çizmek istiyorum. Beni dinlemenizi rica edeceğim Cihan Bey çünkü çerçeveyi çizmek zorundayım. Ben sizi davet ettim ki nerede artış var...

Cihan Kolivar: Ekmeğin maliyetini un, maya ve elektrik olarak düşünürseniz bu yanlış.

Afşin Yurdakul: Cihan bey burada kimse hiçbir şey düşünmüyor. Ben sizden bir an dinlemenizi rica ediyorum, ben yayının çerçevesini çizeyim. Söyleyecekleriniz var da neye göre değil mi? Ben size alan açmaya çalışıyorum anlatmanız için. Kimse burada bir şey varsaymıyor. Ama siz de hani millet yiyor aptal toplum öyle bir şey olamaz yani. Bilimsel diyorsunuz neye binaen Allah aşkına. Artış nerede var ve ekmek fiyatını nasıl etkiliyor artış. Bunu anlatmanızı rica ediyorum.

Fotoğraf: AA