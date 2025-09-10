Habertürk
        Cihan ve Mesut neye uğradığını şaşırdı!

        Cihan ve Mesut neye uğradığını şaşırdı!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün kayıp Caner'in izi sürülmeye devam etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 21:31 Güncelleme: 10.09.2025 - 21:31
        Caner’in kaybıyla ilgili Didem Arslan Yılmaz yine dopdolu bir yayına imza attı. İlk olarak kayıp Caner ile ilgili bir ihbar paylaşıldı. Bu ihbarda Caner’in görüldüğü yerden canlı bağlantı yapıldı. Ancak bu ihbarın yalan olduğu kısa sürede anlaşıldı.

        “İKİ KARDEŞ BİR BABA BENİM MEKÂNIMA GELİRDİ”

        Yayına bağlanan bir kadın ihbarcı, yüzünü de göstererek; Cihan, Caner ve baba Mesut’un İzmir Torbalı’da bulunan bir eğlence mekânına birlikte geldiklerini söyledi. Cihan da babası Mesut da bu iddiaları yalanladı. Öte yandan “Caner’i kimin öldürebileceği” ile ilgili bir anket yapıldı. Ankette izleyiciler oylarını baba Mesut’tan yana kullandı.

