Çıldır Gölü, tatilcilerin eğlence mekanı oldu

Gölün buz tutan yüzeyinde kimi buz pateni yapıyor, kimi atlı kızaklarla gezintiye çıkıyor kimi de Eskimo usulü balık avlıyor. Üşüyenlere göl üzerinde yakılan semaverde çay ikram ediliyor. Kıyıdaki restoranlarda bölgeye has balıkları yiyen tatilciler, günü göl üzerinde halay çekerek noktalıyor.

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KIŞIN ZİYARETÇİ SAYISI DAHA ÇOK

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere atlı kızakları ile hizmet veren Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşdemir köyünden Ercan Taşdemir, "Yaz ve kış Çıldır Gölü'ne rağbet var. Ama kışın gölün yüzeyi tamamen donması daha cazip hale geldiği için bu mevsimde ziyaretçi sayısı daha çok oluyor. Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlere hizmet vermekteyiz" diye konuştu.