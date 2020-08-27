Puding sevenler için çok beğeneceğiniz bir tarif vereceğim. Hem hafif hem de bir o kadar leziz olan bu tarifi gelin yapmaya başlayalım.
Çilekli puding malzemeler:
- 5 su bardağı şeker
- 1 kâse çilek
- 5 çay bardağı şeker
- 1 paket vanilya
- 4 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı pirinç unu
- 50 gr margarin
Çilekli puding yapımı:
- Önceden yıkamış olduğumuz çilekleri rondodan geçiriyoruz. Daha sonra bir tel süzgeç yardımı ile siyahları hiç kalmayacak şekilde süzüyoruz.
- Üzerine sütümüzü nişastayı ve pirinç unu katarak çırpıyoruz. Orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar pişiriyoruz.
- Ateşten aldığımız pudingin içine margarini de ilave ederek karıştırıyoruz.
- Kâselere boşalttığımız pudinglerimiz oda sıcaklığında bir miktar kaldıktan sonra buzdolabına kaldırılır. Soğuduktan sonra ikram etmeye hazırdır.
- Afiyet olsun…
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