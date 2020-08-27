Puding sevenler için çok beğeneceğiniz bir tarif vereceğim. Hem hafif hem de bir o kadar leziz olan bu tarifi gelin yapmaya başlayalım.

Çilekli puding malzemeler:

5 su bardağı şeker

1 kâse çilek

5 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

4 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

50 gr margarin

Çilekli puding yapımı: