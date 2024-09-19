‘Çılgın Dersane’ serisinin 5'inci filmi, 8 Kasım'daki vizyon için gösterime hazır.

Yapımcılığı Plaza Yapım’a, genel yönetmenliği Faruk Aksoy’a ait olan filmin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli otururken senaryosu Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan imzası taşıyor.

‘Çılgın Dersane 5: Updated'in oyuncu kadrosunda; Pote - Mehmet Efe Çam, Ertunç Tuncer, Duygu Zehra Doğru, İrem Büğrüoğlu, Çağla Şen, Hacı Ahmet Ak, Ömer Faruk Çavuş, Irmak Topaloğlu, Arda Dalıcı, Naz Beşik, Orçun Soytürk, Ulaş Can Kutlu, Onur Oben Sepet, Sinem Buse Elbir, Kaan Arkat, Nazlıcan Turan, İsmail Hocaoğlu, Alphan Yuvalı, Batuhan Çebi, Lina Hourieh, Mustafa Topaloğlu, Hakan Bilgin, Pınar Özer ve Arzu Yanardağ yer alıyor.

'Çılgın Dersane 5: Updated', bu kez yeni bir yarışma heyecanı yaşayacak. Antalya’da düzenlenen Özel Eğitim Kurumları Yarışması’na son anda katılan ekibin macerasını konu alan 'Çılgın Dersane 5: Updated'de ekip, zorlu yarışmalarla sınanırken aynı zamanda aşk, dostluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi değerlerin de sınavını verecek.