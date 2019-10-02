Cilt bakımı nasıl yapılır

Cilt bakımı önemli olan bir uygulamadır. Cilt gün içerisinde her türlü etkiye maruz kalır. Güneş, rüzgâr, hava kirliliği, sivilceler ve benzeri birçok etkilenme yaşar. O yüzden cildin belli aralıklarla periyodik olarak bakımı yapılması önemlidir. Çünkü bu durumlara maruz kalan cilt; belli bir zaman sonra hava alamayacak hale gelir ve tepki vermeye başlar. Aşırı sivilcelenmeler, akneler, siyah noktalar ve kırışıklıklar oluşur. Cildin bu tepkimesine mutlaka karşılık vermek ve bakımını sağlamak şart olmalıdır.

Öncelikle cildin tipi belirlenmelidir. Cilt tipleri; kuru, yağlı ve karmadır. Her cilt farklı tepkiler gösterir. Cilt tipine göre uygulama yapılması gereklidir.

Cildin Bakımı İçin Neler Yapılmalıdır?

Bol su tüketimi sağlanmalıdır. Cildin yenilenmesi için suya gereksinimi vardır.

Cildin hava alması için her sabah; yüz temizlenmelidir. Doğal sabunlarla bu işlem yapılabilir.

Cilt temizlendikten sonra cilt tipine uygun tonik kullanılmalıdır.

Cildin yapısına uygun bir nemlendirici kullanmak gereklidir.

Akşamları yatmadan önce de aynı işlemler sırasıyla uygulanmalı gece nemlendirici sürülmelidir.

Yağlı yiyeceklerden kaçınmak yerinde olacaktır.

Haftada bir kez cilt maskesi ve peeling; cilt tipine göre uygulanmalıdır.

Uyku düzeni sağlıklı olmalıdır. Günde en az 8 saat uyunmalıdır.

Uyku saatleri düzenli olmalıdır.

Belli yaş üzeri olanlarda kırışıklık giderici kremler ve serumlar kullanılmalıdır.

Limon ile cilt gerginleşir arada limon suyu ile maske yapılabilir.

Stresten uzak durmak gereklidir.

Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek cildin yaşlanmasını önler. Beslenmeye dikkat etmek gereklidir.

Güneşe çıkmadan mutlaka koruyucu kullanmak şarttır.

Özellikle yaz aylarında deniz suyu cildi kurutur ve yıpratır mutlaka sonrasında temizlenerek nemlendirici kullanılması gerekir.

Cilt bakımı uygulanırsa, dikkat edilirse, önemsenirse sağlıklı olur ve geç yaşlanma belirtileri gösterir. O açıdan cilt bakımı ihmale gelmez.