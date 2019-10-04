Cilt beyazlatıcı kremler ve evde doğal bitkisel krem tarifi

Cilt tonunu bir iki ton açarak beyazlatmak isteyen birçok kişi doğal ve kozmetik mağazalarında satılan cilt beyazlatıcı kremlere başvurmaktadır. Dilerseniz evde doğal olarak kendinizde bu tarz krem yapabilirsiniz. Yapacağınız bu krem cildinizde oluşan lekeleri de gidererek, tonu açmaya başlayacaktır.

Evde Uygulayabileceğiniz Krem Tarifi;

İnce bir dilim olarak kestiğiniz limonu sıkıp, üzerine bir çay kaşığı elma sirkesini dökerek karıştırın.

Sonrasında içerisine krem kıvamına gelene kadar karbonat tozu ekleyin.

Hazırladığınız bu karışımı günlük olarak kullanmanız gerekmektedir.

Yüzünüze masaj yaparak hafifçe uygulayın.

10 dakika kadar cildinizin emmesini bekleyin ve ılık su ile temizleyin.

Maske uygulaması sonrasında cildinizde oluşan hafif kızarıklıkların geçmesini bekleyin ve elinize döktüğünüz bebek pudrasını cildinize uygulayın.

Zamanla günlük olarak uyguladığınız bu maske cilt tonunuzun açılmasını ve lekelerin kaybolmasını sağlayacaktır.

Dilerseniz kozmetik mağazalarında satışı yapılan cilt beyazlatıcı kremleri de tercih edebilirsiniz.

Bunlar:

Cilt Beyazlatıcı Kremler