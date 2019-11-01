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Cilt kuruluğunun nedenleri nelerdir?

Cildin yağlı olması kadar kuru olmasıda sağlık açısından bazı problemlere yol açabilir. Cildin kuru olmasının birden fazla sebebi olabilir. Bu sebepler nelerdir, cilt neden kurur? İşte cilt kuruluğunun nedenleri

Cilt kuruluğunun nedenleri nelerdir?

Her yaşta görülebilen cilt kuruluğu; ilerlemesi halinde bazı deri hastalıkları (egzama) işareti olabilir. Ayrıca; tiroid yetersizliği, kötü beslenme koşulları ve diyabet hastalıkları da buna neden olabilmektedir. Cilt kuruması olması halinde; pul pul döküntüler ortaya çıkar ve kötü bu görünüm sergiler.

Cilt Kuruluğu Nedenleri

İklim etkisi: Kuru ve sert iklim koşullarına sahip bölgelerde yaşamak, güneş, rüzgar ve kuru soğuk hava cilt kuruluğuna neden teşkil edebilmektedir. Yaşanılan mekanlarda nem oranının düşüklüğü de ciltte kurumaya etkendir. Ayrıca; klima gibi soğutucu veya ısıtıcılar da etkili olan etmenlerdir.

Yaş: Yaş ilerledikçe cildin su kaybı artar ve cilt kurumaya başlar. Yağ bezlerinin daha az çalışması ve hormonlarda ki değişimde etkili olur.

Güneş: Güneş altında çok kalmak cildin yanmasına,  sertleşmesine ve kurumasına neden olabilmektedir.

Cilt Hastalıkları: Egzama ve sedef gibi birçok cilt hastalığı da ciltte kurumaya neden olur.

Tiroid Hormonları: Tiroid yetersizliği ve az çalışması ciltte kurumalara neden olan etkenlerdendir.

İlaçlar: Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri ciltte döküntüye ve kurumaya etken olmaktadır. Özellikle idrar söktürücü ilaçlar buna çok fazla etki eder.

Yüzmek: Aşırı suya maruz kalmak cildin kurumasını sağlar ve bu durum klorun etkisinden ortaya çıkmaktadır.

Meslek: suyla ve güneşle çok fazla iç içe çalışan kişilerde de ciltte kuruma fazla ortaya çıkmaktadır.

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