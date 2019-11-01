Cilt kuruluğunun nedenleri nelerdir?

Her yaşta görülebilen cilt kuruluğu; ilerlemesi halinde bazı deri hastalıkları (egzama) işareti olabilir. Ayrıca; tiroid yetersizliği, kötü beslenme koşulları ve diyabet hastalıkları da buna neden olabilmektedir. Cilt kuruması olması halinde; pul pul döküntüler ortaya çıkar ve kötü bu görünüm sergiler.

Cilt Kuruluğu Nedenleri

İklim etkisi: Kuru ve sert iklim koşullarına sahip bölgelerde yaşamak, güneş, rüzgar ve kuru soğuk hava cilt kuruluğuna neden teşkil edebilmektedir. Yaşanılan mekanlarda nem oranının düşüklüğü de ciltte kurumaya etkendir. Ayrıca; klima gibi soğutucu veya ısıtıcılar da etkili olan etmenlerdir.

Yaş: Yaş ilerledikçe cildin su kaybı artar ve cilt kurumaya başlar. Yağ bezlerinin daha az çalışması ve hormonlarda ki değişimde etkili olur.

Güneş: Güneş altında çok kalmak cildin yanmasına, sertleşmesine ve kurumasına neden olabilmektedir.

Cilt Hastalıkları: Egzama ve sedef gibi birçok cilt hastalığı da ciltte kurumaya neden olur.

Tiroid Hormonları: Tiroid yetersizliği ve az çalışması ciltte kurumalara neden olan etkenlerdendir.

İlaçlar: Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri ciltte döküntüye ve kurumaya etken olmaktadır. Özellikle idrar söktürücü ilaçlar buna çok fazla etki eder.

Yüzmek: Aşırı suya maruz kalmak cildin kurumasını sağlar ve bu durum klorun etkisinden ortaya çıkmaktadır.

Meslek: suyla ve güneşle çok fazla iç içe çalışan kişilerde de ciltte kuruma fazla ortaya çıkmaktadır.