Banyo yapmak çoğu zaman yoğun hayatın içinde vakit ayırması zor görünen bir eylem olabilir. Ancak duşun ötesinde, sıcak suyla dolu bir küvette vakit geçirmek, bedensel ve zihinsel sağlığınız için pek çok yararı beraberinde getirebilir. Araştırmalara göre her gün banyo yapmanın vücudumuzun rahatlamasına katkı sağladığı, nefes yollarını açtığı ve stres seviyelerini düşürdüğü ortaya konmuştur. İşte, günlük banyonun sağladığı başlıca faydalar...