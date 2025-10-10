Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti'ne dönüyor
Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek Kızılcık Şerbeti'nde izleyicilerini sevindirecek bir gelişme şayanacak. Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen diziye geri dönüyor! Dizinin yeni bölümünde, yurt dışında eğitim gören Çimen, ailesine sürpriz yaparak ülkeye geri dönüyor. Peki, bu akşam Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak, Çimen karakteri nasıl dönecek? İşte, detaylar...
Bu akşam 108. bölümü ile ekranlara gelecek Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz bir gelişme yaşanıyor ve Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakteri diziye geri dönüyor.
SELİN TÜRKMEN KIZILCIK ŞERBETİ’NİN KADROSUNDA!
Dizinin yeni bölümünde, yurt dışında eğitim gören Çimen, ailesine sürpriz yaparak ülkeye geri dönüyor. Yeni doğan kardeşi Kemal’i ve ailesini görmek için kısa bir süreliğine gelen Çimen’in dönüşü ailesini sevince boğuyor.
BENGÜ KIZILCIK ŞERBETİ’NE KONUK OLUYOR!
Sürpriz gelişmeleriyle çok konuşulacak bölüme sevilen şarkıcı Bengü konuk oluyor. Kıvılcım, Doğa, Işıl ve Çimen’in, Bengü’nün sahne aldığı mekanda şarkılarıyla eğleneceği bölüm renkli görüntülere sahne olacak.
KIZILCIK ŞERBETİ 108. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, kendini iyice köşeye sıkışmış hisseder. Ancak bu kişiyi Asil bulmuş ve o da oyuna dâhil olmuştur. Mustafa’nın, Nilay’ın evinde kalması Abdullah’ın içine sinmiyordur. Onları kendi evlerine döndürmek için harekete geçer. Işıl’ın kendi çıkarları için bu durumu kabul etmesi ve Nilay’ın Abdullah’ın ricasını kıramaması sonucunda Mustafa ve Nilay baba evine dönerler. Ancak onları tatsız bir haber bekliyordur, Mustafa’nın müştemilatta kalmasına karar verilmiştir. Kıvılcım çok hoş bir sürpriz yaşar. Çimen bir süreliğine yanlarına gelmiştir. Herkes çok mutlu olur. Çimen’in gelişiyle eve bir mutluluk havası gelmişse de Ömer’in huzursuzluğu devam etmektedir. Suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a söyler.