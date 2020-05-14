HABERTURK.COM

Çin'de yayın yapan Global Times'ın haberine göre, Pekin yönetiminin koronavirüs nedeniyle Çin'i suçlayıcı iddialarda bulunan ABD'ye misilleme yapma düşüncesinin olduğu öne sürdü.

Global Times'ın kaynağının gizli tutulduğu haberinde, ABD'nin Missouri eyaleti, yeni tip koranavirüs salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etmesinin cezasız kalmayacağı iddia edildi.

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın, Başkan Donald Trump’a Çin’e yaptırım uygulama yetkisi veren tasarı Pekin tarafından Çin'e zarar verdiği gerekçesiyle kararlı bir şekilde protesto edildi.

"ÇİN SEMBOLİK OLARAK GERİ ADIM ATMAYACAKTIR"

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nde araştırma görevlisi olan Yuan Zheng ise "Hiçbir sebepten ötürü Çin-ABD ilişkilerini kendi siyasi çıkarları için baltalayan politikacılara izin vermemeliyiz" dedi.

Zheng sözlerine, "Ancak Çin sadece sembolik olarak geri adım atmakla kalmayacaktır, aynı zamanda acıyı hissetmelerini sağlayacak karşı önlemler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien mart ayında yaptığı açıklamada, ABD ordusunu yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur." ifadelerini kullanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'ye misilleme iddialarına ilişkin sessiz kalmıştı.