Çin’den Avustralya’ya yaptırım 0:00 / 0:00

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Avustralya ile stratejik ekonomik diyaloğu askıya alma kararı alan Çin'in bu tavrı geçtiğimiz haftalarda Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'nin '' Bir Kuşak Bir Yol Projesi'' kapsamında imzalanan iki anlaşmayı veto etmesine karşılık olarak alındığı tahmin ediliyor.

Çin Büyükelçiliği kararı kışkırtıcı olarak nitelendirmiş bu kararın Avustralya ile bağları zedeleyeceğini belirtmişti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC)’den ekonomik diyaloğun askıya alınmasına yönelik bugün yapılan açıklamada, "Son zamanlarda, bazı Avustralya Federal Hükümeti yetkilileri, Çin ile Avustralya arasındaki Soğuk Savaş zihniyetinden ve ideolojik ayrımcılıktan kaynaklanan normal alışveriş ve iş birliğini bozmak için bir dizi önlem başlattı" diyerek kararın nedenini açıkladı.

Çin’in bu kararından sonra Avustralya dolarının değer kaybettiği kaydedildi. Avustralya Ticaret Bakan Dan Tehan, kararı hayal kırıklığı olarak nitelendirerek ekonomik diyaloğun Avustralya ve Çin için önemini belirtti. ‘‘ Yine de diyaloğu sürdürmeye çalışacağız’’ ifadelerine yer verdi.

GERİLİM HATTI

İki ülke arasındaki gerilim 2018 yılında Avustralya’nın Çinli ağ ve telekomünikasyon şirketi Huawei ve 5G ağını yasaklayan ilk ülke olmasıyla başladı. 2020 yılına geldiğimizde Avustralya Covid-19’un çıkışı hakkında Çin’de soruşturma yapılmasını talep etti. Son olarak ‘‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’’ kapsamında imzalanan iki anlaşmanın Avustralya tarafından veto edilmesiyle gerildi. Diplomatik çıkmazlardan sonra iki ülke arsında herhangi bir görüşme olmadı ancak Çin’in Avustralya’ya birtakım ticari yaptırımlar yapması öngörülüyor.

DEMİR CEVHER İHRACATI ETKİLENECEK Mİ?

Uzmanlar, en büyük demir cevher ihracatçılarından Avustralya’nın Çin’e yaptığı ihracatın bu gerilimden etkilenmeyeceğinin altını çiziyor.

BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ

‘‘Modern İpek Yolu’’ olarak da adlandırılan ‘‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’’ 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından başlatıldı. 2049 yılında tamamı bitmesi planlanan proje kapsamında Asya, Avrupa, Afrika’yı birbirine bağlayan bir ticaret ve altyapı ağı oluşturmak hedefleniyor. Yaklaşık 65 ülkenin olduğu projede eleştiriler, projenin stratejik niteliğine ve Çin'in borç diplomasisine yönelik yapılırken, eleştirinin diğer kısmında projenin Çin merkezli küreselleşmeye önemli bir alternatif olduğunu söyleyenler bulunuyor.