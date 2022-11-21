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Haberler Gündem 3. Sayfa CİN ÇIKARIRKEN BOĞDU | 'Cin çıkarma' dehşetinde sıcak gelişme!
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'Cin çıkarma' dehşetinde sıcak gelişme!

Konya'da, 'cin çıkarma' seansında kalbi duran kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Suriyeli Hasen Alluş'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan seansı yapan İbrahim El Hac Ali, Alluş´un bacanağı İbrahim El Hatib ile oğlu Hüseyin Alluş tutuklandı. Otopsi raporunda Alluş'un boynunda boğmaya bağlı izler ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi

CİN ÇIKARIRKEN BOĞDU | 'Cin çıkarma' dehşetinde sıcak gelişme!
'Cin çıkarma' dehşetinde sıcak gelişme!
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DHA

Konya'nın Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi´nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş (38), geçen hafta perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

BOYNUNDA VE KABURGASINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Alluş´un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ KABURGALARINI KIRMIŞ

Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş´u ölmeden önce `cin çıkarma´ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali´yi (39) eve çağırdıklarını, Ali´nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş´un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

POLİS 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş´un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El Hatib (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin Alluş´u (15) gözaltına aldı.

3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyette ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasen Alluş´un eşi Hasne A., kardeşi Yüsra A., ile çocukları Verde A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, Alluş´un oğlu Hüseyin Alluş, bacanağı İbrahim El Hatib ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali tutuklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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