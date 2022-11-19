1 kişi öldü! 6 kişi gözaltında! 'Cin çıkarma' dehşeti! 0:00 / 0:00

AA

Konya'da iddiaya göre, Ereğli ilçesinde ikamet eden Hasan Alluş (38), ailesiyle yaşadığı sıkıntı nedeniyle Ziya Gökalp Mahallesi Şair Zihni Caddesi'ndeki Suriyeli İbrahim A'nın (39) evine gitti.

NEFESSİZ KALDI FENALAŞTI AA'da yer alan habere göre İbrahim A'nın "cin çıkarma" bahanesiyle yaptığı müdahalede nefessiz kalan Alluş fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alluş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili İbrahim A. ile Alluş'un ailesinden H.A. (37), İ.E.H. (37), Y.A. (30), V.A. (17) ve H.A. (15) gözaltına alındı. ​​​​​​