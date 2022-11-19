1 kişi öldü! 6 kişi gözaltında! 'Cin çıkarma' dehşeti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER | Son dakika haberi: 1 kişi öldü! 6 kişi gözaltında! 'Cin çıkarma' dehşeti!
ABONE OL

1 kişi öldü! 6 kişi gözaltında! 'Cin çıkarma' dehşeti!

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişinin "cin çıkarma" bahanesiyle yapılan müdahalede hayatını kaybetmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden 38 yaşındaki Hasan Alluş'un otopsisinde; boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Alluş'un boğulduktan sonra kalp masajı yapılırken kaburgalarının kırıldığı değerlendiriliyor

BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER | Son dakika haberi: 1 kişi öldü! 6 kişi gözaltında! 'Cin çıkarma' dehşeti!
1 kişi öldü! 6 kişi gözaltında! 'Cin çıkarma' dehşeti!
0:00 / 0:00
AA

Konya'da iddiaya göre, Ereğli ilçesinde ikamet eden Hasan Alluş (38), ailesiyle yaşadığı sıkıntı nedeniyle Ziya Gökalp Mahallesi Şair Zihni Caddesi'ndeki Suriyeli İbrahim A'nın (39) evine gitti.

NEFESSİZ KALDI FENALAŞTI

AA'da yer alan habere göre İbrahim A'nın "cin çıkarma" bahanesiyle yaptığı müdahalede nefessiz kalan Alluş fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alluş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İbrahim A. ile Alluş'un ailesinden H.A. (37), İ.E.H. (37), Y.A. (30), V.A. (17) ve H.A. (15) gözaltına alındı. ​​​​​​

BOYNUNDA VE KABURGALARINDA KIRIK VAR

DHA'da yer alan habere göre de Alluş'un otopsisinde boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Alluş'un boğulduktan sonra kalp masajı yapılırken kaburgalarının kırıldığı değerlendiriliyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
GÜNDEM YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
İPTAL EDİLDİ! Son dakika: Yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya sefer yok
GÜNDEM Yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya sefer yok
Trafoya çatal sokan 4 yaşındaki çocuk patlama sonrası alev topunun içinde kaldı! Korkunç anların öncesi ve sonrası kamerada!
GÜNDEM Minik Çınar alev topunun içinde kaldı! O anlar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye
Son dakika haberi | Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti!
GÜNDEM Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti!
Son dakika haberler: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5'i Bulgaristan'da 8 kişi yakalandı
GÜNDEM İstiklal saldırısında 8 gözaltı daha!
İmar barışı SON DURUM: İmar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? İmar affından kimler yararlanabilir?
GÜNDEM İmar affı çıktı mı? İşte son durum...
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tamamlandı
GÜNDEM Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ...
Son dakika: İstiklal'deki bomba demir, çivi ve olta kurşunuyla güçlendirilmiş
GÜNDEM Bombaya çivi, demir, olta kurşunu!
Meriç Nehri'nde görülen beyaz köpükler incelenmeye alındı
GÜNDEM Beyaz köpükler incelenmeye alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.