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Çin'de 5 gündür yerel kaynaklı koronavirüs vakası yok

Yeni tip koronavirüs salgının merkezi olarak bilinen Çin'de 5 gündür yerel kaynaklı koronavirüsü vakasına rastlanmadığı açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklarken, hayatını kaybeden kişilerin yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.

koronavirüs
İHA

Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 9 kişi daha hayatını kaybederken, ülkede arka arkaya 5 gündür yerel kaynaklı koronavirüs vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün Covid-19 salgınında 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Böylece, Çin’de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 270’e ulaştı.

Komisyon, Çin anakarasında dün 39 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Böylece, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısının 353’e yükseldiği aktarıldı. Çin Sağlık Komisyonuna göre ülkede şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı ise 81 bin 93’e çıktı.

Öte yandan, komisyon dün 459 hastanın taburcu edildiğini, şu ana kadar tedavisinin ardından taburcu edilen kişi sayısının 72 bin 703’e yükseldiğini açıkladı.

 

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