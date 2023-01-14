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Çin'de Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından 60 bine yakın kişi öldü

Çin'de geçen ay başında Covid-19 politikasındaki ani yön değişikliği ile sıkı kontrol tedbirlerinin gevşetilmesinden bu yana, virüs veya buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle 60 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Çin'de Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından 60 bine yakın kişi öldü
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AA

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında tedbirlerin kaldırılacağının duyurulmasını takip eden 8 Aralık 2022 ila 12 Ocak 2023 tarihlerinde virüse bağlı 59 bin 938 can kaybı meydana geldi.

Komisyonun Tıp İşleri Direktörü Ciao Yahui, 5 bin 503 hastanın Covid-19 enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliğinden, 54 bin 435 hastanın ise kanser ve kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölenlerin yaş ortalamasının 80,3 olduğunu aktaran Ciao, bunlardan yüzde 90'nın 65 yaş ve üzeri kişiler olduğunu bildirdi.

Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı kontrol ve önleme tedbirlerinin terk edeceğini bildirmesinin ardından ilk kez ölüm verilerini açıkladı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, daha önce vaka, hasta ve ölüm sayılarını günlük olarak açıklamayı bıraktığını duyurmuş, ölüm istatistiklerinin tutulmasında ise yeni standartlar getirerek yalnızca birincil ölüm sebebi virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliği olan can kayıplarını Covid-19'dan sayacağını bildirmişti.

Çin, geçen ay başında tedbirleri kaldırmasından bu yana ülkede vaka sayısı hızla artarken bugüne dek tek ülkede görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya bulunuyor. 1,4 milyar nüfuslu ülkede kış aylarında 1 milyardan fazla kişinin enfekte olacağı tahmin ediliyor.

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