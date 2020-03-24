Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkSon Dakika! Çin'de görülen hantavirüs yeni bir salgına yol açabilir mi? Hantavirüs nedir?- Haberler
ABONE OL

Hantavirüs yeni bir salgına yol açabilir mi?

Çin'in Yunnan eyaletinden Shandong eyaletine dönen bir işçi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişide hantavirüs testi pozitif çıktıktan sonra servisteki diğer 32 kişiye de test yapıldı. Hantavirüs yeni bir salgının habercisi olabilir mi sorusuna Prof. Dr. Ateş Kara yanıt verdi. Prof. Dr. Kara, "Hantavirüs, ülkemizde de görülen Kırım Kongo Kanama Ateşi’ne neden olan virüs ile aynı virüs ailesinin elemanıdır. Hantavirüs, kemirgenlerde, bulunmaktadır. Özellikle fareler gibi kemirgenlerin, dışkı ve idrar şeklindeki çıktılarında bol miktarda bulunur" diye konuştu

Hantavirüs

Çin'in Yunnan eyaletinden Shandong eyaletine dönen bir işçi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişide hantavirüs testi pozitif çıktıktan sonra servisteki diğer 32 kişiye de test yapıldı. 

Bugün, Çin Sağlık Komisyonu'ndan yapılan bilgilendirmede, koronavirüs salgınının merkez noktası olan Çin'in Hubey eyaletinde hayatın normale döneceği açıklanmıştı. Bu iyi haberin ardından Çin'de hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin ardından, insanlarda 'Yeni bir salgınla karşı karşıya mıyız?' endişesi meydana geldi. Kısa sürede hantavirüs etiketi dünya genelinde trend oldu. 

Prof. Dr. Ateş Kara

BİLİM KURULU'NDAN PROF. DR. ATEŞ KARA HANTAVİRÜS RİSKİNİ ANLATTI

Hantavirüs yeni bir salgının habercisi olabilir mi sorusuna Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Hantavirüs, ülkemizde de görülen Kırım Kongo Kanama Ateşi’ne neden olan virüs ile aynı virüs ailesinin elemanıdır. Hantavirüs, kemirgenlerde, bulunmaktadır. Özellikle fareler gibi kemirgenlerin, dışkı ve idrar şeklindeki çıktılarında bol miktarda bulunur. Bu çıktıların yoğun olduğu ortamda virüs havaya karışarak insanlara bulaşabilmektedir. Özellikle farlerin yoğun olduğu alanlarda, kapalı ortamlarda dışkıları çok miktarda ise küçük salgınlar yapabilir. İnsandan insana geçişi yoktur. Kemirgenlerin insanı ısırması ile de geçiş yoktur, hastalık ortaya çıkmaz. Bu nedenle Koronavirüs gibi büyük bir salgın yapmaz. Ancak, hantavirüs daha ağır klinik hastalık bulgularına neden olur. Kanama, böbrek yetmezliği ve akciğer yetmezliğine neden olur. 2009 yılında, Türkiye'de de çok az sayıda kişide görüldü Uzak Doğu Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika’da ise göreceli olarak daha yaygın görülmektedir" açıklamasında bulundu.

HANTAVİRÜS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, hantavirüs hastalıkların viral enfeksiyonlar olduğu ve Hemorajik Ateş Renal Sendromu (HFRS) ile Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS)'nun da önemli örnekler olduğunun altı çizildi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün hantavirüs hakkında yayınladığı bilgiler şöyle... 

Hantavirüs nasıl bulaşır?

Hantavirüs çeşitli kemirgen türleri vasıtasıyla taşınır. Hastalığın bulaşması hastalıklı kemirgenlerin dışkısı, idrarı veya salyasıyla doğrudan temas yoluyla olmakta ya da bu hastalıklı kemirgenlerin ifrazatlarının hava yoluyla solunmasıyla meydana gelir.

Hantavirüs nasıl seyreder?

Hantavirüs, damar çeperinin hasar gördüğü viral bir hastalıktır; damar geçirgenliğinin artmasına, hipertansiyona, hemorajik (kanamalı) belirtilere ve şoka sebebiyet verir. HFRS Sendromu’nda Oligüri (idrar miktarında azalma) ile Böbrek Yetmezliği görülmesi karakteristiktir. HPS Sendromunda ise Akciğer Ödemi yüzünden nefes almada zorluklar görülür. HFRS Sendromu vakaların ölüm oranı yüzde 15’e kadar ulaşabilmekteyken, HPS Sendromunda ölüm oranı yüzde 50’ye kadar ulaşır. Coğrafi dağılım kemirgenlerde dünya çapında görülür.

Yolcularda risk nedir? 

Tüm yolcuların hastalığa yakalanma riski çok az olsa da kemirgenlerin çokça bulunduğu ortamlarda bulunan ve bunlarla temasın olduğu hallerde yolcular risk altındadır.

Hantavirüs aşısı var mı? 

Yoktur.

Hantavirüse karşı alınabilecek önlemler nelerdir? 

Kemirgenlerle ve bu hayvanların ifrazatlarıyla (dışkı, salgı ve idrar gibi) temastan kaçınılmalıdır. Endemik bölgelere giden ve kemirgenlerle temasa maruz kalabilecek, mesleği gereği seyahat edenler, kamp yapanlar, gezginler kemirgenleri çadırlarından ve konakladıkları yerlerden uzak tutacak önlemler almalı ve yiyeceklerini kemirgenlerden kaynaklanabilecek herhangi bir bulaşma olmaması için kemirgenlere karşı korumalıdır.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi SON DAKİKA! Türkiye aşı çalışması başlattı!
SAĞLIKTürkiye aşı çalışması başlattı!
Son dakika haberi! Çin’den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı
SAĞLIKÇin’den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre ...
Koronavirüse karşı ilk yerli ilaç ve aşı çalışması başladı
SAĞLIKKoronavirüse karşı ilk yerli ilaç ve aşı çalışması ...
Kinin nedir? Kinin bitkisi hangi ilaçlarda bulunur?
SAĞLIKKinin nedir?
Son Dakika haberi: Güney Kore'de telefon kulübesinde 7 dakikada koronavirüs testi
SAĞLIKTelefon kulübesinde korona testi!
Türkiye koronavirüs Son dakika! Bakırköy'de hastanede test kuyruğu! - Haberler
SAĞLIK'Sosyal mesafe'yi tanımıyoruz! Koronavirüs test ...
Türkiye koronavirüs Son dakika! Çanakkale'de 2 koronavirüs hastanesi oluşturuldu - Haberler
SAĞLIKÇanakkale'de 2 koronavirüs hastanesi oluşturuldu
Hantavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Hantavirüs nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?
SAĞLIKHantavirüs nedir, belirtileri nelerdir?
Türkiye koronavirüs Son dakika! Herkesin merak ettiği yeri karantinayı anlattılar! - Haberler
SAĞLIKHerkesin merak ettiği yeri karantinayı anlattılar!
Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı: Harekete geçtik
SAĞLIKBakan Koca açıkladı: Harekete geçtik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X