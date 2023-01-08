Çin'de Mart 2020'den bu yana bir ilk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Çin'de Mart 2020'den bu yana bir ilk
ABONE OL

Çin'de Mart 2020'den bu yana bir ilk: Ülke dışından gelenlere karantina zorunluluğu kaldırıldı

Çin, Mart 2020'den bu yana koronavirüs salgını sebebiyle ülke dışından gelenlere konulan seyahat kısıtlamalarını ilk kez kaldırdı. Bundan sonra ülkeye gelen yolcular, karantinaya girmeyecek

Çin'de Mart 2020'den bu yana bir ilk
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çin, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle bugünden itibaren sınırlarını açarken yurt dışından gelen yolculardan pozitif olanların test numunelerinin virüs varyantlarının belirlenmesi için analiz edileceğini bildirdi.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Önleme ve Kontrol Mekanizmasının açıkladığı yeni kontrol protokolüne göre, virüs mutasyonlarının takibi için, yurt dışından gelen yolcular ile hava ve deniz limanlarındaki personelin test numunelerinin DNA analizi için hastanelerden ve kliniklerden toplanması istendi.

Yeni protokolde Kovid-19 tedavisi gören ayakta hastaların, ağır vakaların ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin numunelerinin, olası yeni varyantların ivedilikle tespit edilebilmesi için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine bağlı Viroloji Enstitüsüne zamanında iletilmesi istendi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, Kovid-19'un 8 Ocak'tan itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.

Yurt dışından gelen yolcular bugünden itibaren karantina zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabilecek. Yolcuların, seyahatlerinden 48 saat önce yapılmış PCR testinin negatif sonucunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Varışta test uygulaması da kaldırılırken yalnızca yüksek ateş ve hastalık belirtisi gösteren yolculardan antijen testi yapmaları istenecek. Testleri pozitif olanlar arasında hafif ve orta düzeyde semptom gösterenlere evlerinde karantinada kalmaları, ağır belirti gösterenlere ise hastanede tedavi görmesi tavsiye edilecek.

PEKİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirleri gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik kontrol tedbirleri alma kararı almıştı.

Yolculara test uygulanması, pozitif olanların karantinada tutulması veya sağlık durumlarının izlenmesi, varyantların takibi için test ve atık numunelerinin analiz edilmesini içeren tedbirler Pekin yönetiminin tepkisine sebep olmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, önlemlerden bazılarının "orantısız" ve "kabul edilmez" olduğunu, bilimsel temeli olmadığını belirterek, "Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ateşkese rağmen Rus ordusunu Ukrayna mevzilerine saldırmakla suçladı
DÜNYA Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes suçlaması
Son dakika: Almanya'da kimyasal saldırı paniği! "Ciddi bir şiddet eylemine hazırlık yapıyorlardı"
DÜNYA Almanya'da kimyasal saldırı paniği!
Meksika'da iki metro treni çarpıştı, 1 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
DÜNYA Meksika'da iki tren çarpıştı!
Çin'de kamyon cenaze konvoyuna çarptı: 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
DÜNYA Çin'de kamyon cenaze konvoyuna çarptı
Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi
DÜNYA Paris'te sarı yelekliklerden protesto
Tunus’ta engellenen 6 düzensiz göç girişiminde 230 göçmen yakalandı
DÜNYA Tunus’ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 230 göçmen ...
Rusya: Ateşkese uymaya devam edeceğiz
DÜNYA Rusya ateşkese devam edecek
Yunanistan Meriç Nehri kıyısına 140 kilometrelik çelik çit çekecek
DÜNYA Yunanistan'dan 'çelik çit' kararı
Kalın'dan "Suriye ile resmi temas" açıklaması
DÜNYA Kalın'dan "Suriye ile resmi temas" açıklaması
Putin, Kremlin'deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı
DÜNYA Putin tek başına Noel ayinine katıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.