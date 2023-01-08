Çin'de Mart 2020'den bu yana bir ilk

Çin, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle bugünden itibaren sınırlarını açarken yurt dışından gelen yolculardan pozitif olanların test numunelerinin virüs varyantlarının belirlenmesi için analiz edileceğini bildirdi.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Önleme ve Kontrol Mekanizmasının açıkladığı yeni kontrol protokolüne göre, virüs mutasyonlarının takibi için, yurt dışından gelen yolcular ile hava ve deniz limanlarındaki personelin test numunelerinin DNA analizi için hastanelerden ve kliniklerden toplanması istendi.

Yeni protokolde Kovid-19 tedavisi gören ayakta hastaların, ağır vakaların ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin numunelerinin, olası yeni varyantların ivedilikle tespit edilebilmesi için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine bağlı Viroloji Enstitüsüne zamanında iletilmesi istendi.