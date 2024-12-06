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        Haberler Dünya Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım | Dış Haberler

        Çin, Tayvan'a silah satan ABD'li şirketlere yaptırım kararı aldı

        ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerilimi farklı alanlarda da devam ediyor. Çin, Tayvan'a silah sattığı gerekçesiyle 13 ABD'li silah üreticisine yaptırım uygulama kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 00:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:05
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        Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım
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        ABD'nin geçtiğimiz hafta Tayvan için F-16 parçaları ve birtakım iletişim ve elektronik harp cihazı tedarik etmesinin ardından Çin, ABD'li silah üreticisi 13 şirkete yaptırım uyguladı.

        Yaptırım uygulanan şirketler arasında Teledyne Brown Engineering, BRINC Drones, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, SYNEXXUS, Firestorm Labs, Kratos Unmanned Aerial Systems, HavocAI, Neros Technologies, Cyberlux Corporation, Domo Tactical Communications ve Group W. şirketleri bulunuyor.

        Çin İç Savaşı'nda Mao öncülüğündeki komünistlere yenildikten sonra Tayvan Adası'na çekilen milliyetçiler, o tarihten beri Çin'e bağlanmayı reddediyor. Çin ise Tayvan'ı Çin ana vatanının bir parçası olarak görüyor. ABD ise bu anlaşmazlıkta Tayvan'ın tarafını tutarak Çin'i Asya Pasifik'te dizginlemeye çalışıyor.

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